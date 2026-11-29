Los detenidos por el crimen tienen 14 y 16 años por un. Romano, de 19 años, recibió un disparo en el abdomen durante un enfrentamiento entre bandas en el barrio Banfield.

Hoy 11:40

Dos hermanos adolescentes de 14 y 16 años fueron detenidos este sábado en la ciudad de La Banda, acusados de estar involucrados en el asesinato de Thiago Emanuel Romano, de 19 años, quien murió tras recibir el impacto de un arma de fabricación casera —conocida como "tumbera"— durante una gresca ocurrida en el barrio Banfield.

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El violento episodio se desencadenó cerca de las 4 de la madrugada del viernes en la intersección de Coronel Lorenzo Lugones y Ramón Chávez. En ese punto se enfrentaron jóvenes provenientes de los barrios Matadero y Finca de Ramos contra otro grupo identificado como "Los de la Pellegrini".

En medio del intercambio de piedras y detonaciones, Romano —conocido en el barrio Los Álamos como "Titilo"— recibió un disparo en el abdomen. Fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud Banda (CISB) y luego derivado al Hospital Regional, donde horas después se confirmó su fallecimiento.

Los testimonios que señalaron a los sospechosos

A menos de 24 horas del crimen, efectivos del Departamento Homicidios y Delitos Complejos de la D.G.I. lograron reconstruir la secuencia a partir de la declaración de tres testigos adolescentes, quienes brindaron su relato en presencia de adultos responsables.

Un joven de 14 años que acompañaba a la víctima declaró que, al comenzar los disparos y pedradas del bando contrario, "Titilo" retrocedió y se topó de frente con S.D.T., de 14 años, quien avanzaba en sentido opuesto empuñando una "tumbera" de aproximadamente 50 centímetros fabricada con un caño amarillo. Según ese testimonio, en ese momento se produjo el disparo mortal y el sindicado escapó en bicicleta llevándose el arma.

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El testigo añadió que el cartucho calibre 12 de color rojo habría sido entregado por el hermano mayor, T.D.T., de 16 años, y aseguró que el menor había manifestado previamente su intención de matar a un miembro del grupo rival por un conflicto anterior.

Por su parte, L.B.C., de 15 años y hermano de la víctima, afirmó haber visto regresar a S.D.T. con el arma casera en la mano y apoyarla sobre una tapia azul, en cercanías de un taller de chapa y pintura. Horas más tarde acudió junto a su padre a buscarla, pero el elemento ya había desaparecido. Asimismo, sostuvo que el adolescente de 16 años llevaba cartuchos en el bolsillo y se los pasaba a su hermano para que disparara.

Una tercera testigo, una adolescente de 13 años, llegó al sitio donde yacía Romano y consultó qué había ocurrido, recibiendo como respuesta de parte del amigo de la víctima que le habían disparado y que el autor era uno de los hermanos del barrio.

La orden judicial y los secuestros en Finca de Ramos

Con estos elementos probatorios, la fiscal María Teresa Montes, quien actúa junto al fiscal Ignacio Guzmán, solicitó el allanamiento de una vivienda en el barrio Finca de Ramos y la detención de ambos hermanos. El juez de Control y Garantías Gino Alberto Niccolai autorizó el procedimiento habilitando días y horas inhábiles —incluido el horario nocturno—, al considerar que existía riesgo de ocultamiento o destrucción de pruebas, además de la posibilidad de que los testigos recibieran presiones por residir en el mismo sector que los acusados.

El magistrado encuadró la causa dentro del Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), aplicable a menores de entre 14 y 18 años. En consecuencia, dispuso que la privación de libertad se aplique como último recurso y por el menor plazo posible, ordenando el alojamiento exclusivo de los adolescentes en institutos especializados —sin contacto con detenidos mayores de edad— y el resguardo de sus identidades.

Durante el operativo realizado el sábado 28, la Policía concretó la captura de S.D.T. (14) y T.D.T. (16), y procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa:

Una gorra bordó.

Una remera manga larga celeste con la inscripción "YAMAHA".

Una campera negra marca Adidas con detalles blancos.

Una bermuda de jean celeste.

Un par de zapatillas blancas marca Adidas.

Una camiseta del Club Sarmiento.

Un teléfono celular Samsung A10 de color azul oscuro.

Pese a los resultados del allanamiento, los investigadores no lograron hallar ni la "tumbera" de caño amarillo ni los cartuchos utilizados en el ataque, por lo que las tareas continúan para determinar quién retiró el arma de la tapia azul tras el crimen.