El Millonario venció a Instituto en Córdoba y el Rojo eliminó por penales a Vélez en Liniers. Hoy se definen las otras llaves.

Hoy 11:21

El Torneo Clausura 2026 comenzó a definir sus semifinales y ya tiene confirmado el primer cruce: River Plate recibirá a Independiente en el estadio Monumental, en busca de un lugar en la gran final.

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El Millonario consiguió la clasificación tras vencer por 1-0 a Instituto en Córdoba, con un gol de Gonzalo Montiel. Por su parte, el Rojo superó a Vélez por 3-1 en la definición por penales, luego de igualar 1-1 en Liniers.

Los cuartos de final se completarán este domingo con los encuentros entre Rosario Central y Barracas Central, desde las 17, y Boca Juniors y Gimnasia de La Plata, a partir de las 20.30.

Así quedó el cuadro del Torneo Clausura

Semifinal confirmada:

River Plate vs. Independiente.

Cuartos de final pendientes:

Rosario Central vs. Barracas Central.

Boca Juniors vs. Gimnasia de La Plata.

Los ganadores de los encuentros de este domingo se enfrentarán en la otra semifinal del campeonato.

La gran final está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Ciudad de La Plata.

El campeón recibirá un premio económico de 500 mil dólares, obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano de Córdoba, ganador del Torneo Apertura.