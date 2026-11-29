La streamer portuguesa Beatrizngr sufrió un accidente de coche mientras hacía un directo desde el móvil. Los moderadores intentaron borrar borrar todo para que no hubiera pruebas.

Hoy 11:21

La influencer y exreina de belleza portuguesa Beatriz Nogueira, de 23 años, protagonizó un accidente automovilístico el pasado viernes 27 de noviembre mientras realizaba una transmisión en vivo para Twitch.

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¿Cómo ocurrió el accidente de Beatriz Nogueira?

El percance ocurrió sobre la carretera EN250, en Santo António dos Cavaleiros, en Loures, cerca de Lisboa, Portugal. En la transmisión se observa cómo Nogueira lee comentarios mientras conduce y, al tomar una curva, se produce el impacto; el momento exacto del accidente quedó grabado.

Afortunadamente, la influencer resultó ilesa, sin embargo, después del incidente, la cuenta de Twitch de la joven fue suspendida, mientras que la Policía de Seguridad Pública confirmó que identificó a los involucrados y abrió una investigación.