La modelo reveló el sexo del bebé que espera y celebró el momento con una publicación que rápidamente despertó reacciones en las redes.

Hoy 11:05

Sofía Jujuy Jiménez vive días de pura felicidad tras confirmar que será mamá de una nena. La modelo eligió sus redes sociales para compartir el anuncio con sus seguidores y lo hizo con un video en el que el color rosa fue protagonista absoluto.

En medio de una lluvia de papelitos y mucha emoción, la influencer confirmó que está esperando una hija. Junto a las imágenes, expresó la ansiedad y la alegría que siente por la llegada de su bebé.

A través de su cuenta de Instagram, Sofía dejó ver la ilusión con la que transita el embarazo. “¿Cómo se hace para aguantarse las ganas de ver su carita? ¿De hacerle mimitos? ¿De escuchar su respiración cerquita mío? ¿De sentir su olorcito? ¡Ayuda, please!”, escribió junto al video, reflejando la ansiedad por conocer a su hija.

La publicación rápidamente sumó miles de mensajes y muestras de cariño de parte de sus seguidores, que celebraron junto a ella este momento tan especial.

La modelo también sorprendió al contar que, antes de saber el sexo, siempre pensó que sería mamá de un varón. “No sé por qué siempre pensé que iba a ser mamá del sexo opuesto, honestamente me daba lo mismo”, reveló.

Completamente emocionada, le dedicó unas palabras a su hija: “Ni te conozco y ya te amo, bebé de mi corazón”. Así, Sofía dejó en claro que, aunque todavía falta para el nacimiento, el amor por su pequeña ya es inmenso.