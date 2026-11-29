El Toro dejó en claro que estaría dispuesto a lucir el mítico dorsal que deja vacante la Pulga en la Albiceleste.

Hoy 11:54

Tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, comenzó el debate sobre quién será el encargado de vestir la histórica camiseta número 10. En ese contexto, Lautaro Martínez manifestó su deseo de heredar el emblemático dorsal.

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Luego de la goleada por 4-0 del Inter ante Genoa, en la que convirtió un tanto, el delantero fue consultado en conferencia de prensa sobre esta posibilidad.

"Seguro que es un número especial, muy importante para Argentina. La usó Diego (Maradona), luego fue de Leo, que para mí es el mejor de la historia del fútbol", expresó el Toro.

Además, reconoció que todavía no hay una decisión tomada: "Seguramente en marzo, que será la próxima convocatoria, veremos si alguien la usa. No puedo decirte nada. Pero me encantaría".

Con 42 goles en la Albiceleste, Lautaro es el segundo máximo goleador de la era Scaloni, además de haber sido campeón del mundo, bicampeón de América y ganador de la Finalissima.

El delantero, que actualmente utiliza la camiseta número 10 en el Inter, aparece junto a Julián Álvarez y Nico Paz entre los principales candidatos a heredar el dorsal que dejó vacante Messi. La decisión quedará en manos de Lionel Scaloni en 2027.