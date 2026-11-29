El seleccionado argentino se impuso por 34-26 en el emblemático estadio de Twickenham, por el Nations Championship. El equipo de Felipe Contepomi recuperó su solidez y despidió la temporada 2026 con buenas sensaciones.

Hoy 12:14

Los Pumas cerraron la temporada 2026 con una gran victoria frente a Escocia por 34-26 en el mítico estadio de Twickenham, en Londres, por el Nations Championship. El seleccionado argentino mostró una importante recuperación colectiva y protagonizó una de sus mejores actuaciones del año.

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Desde los primeros minutos, el equipo dirigido por Felipe Contepomi impuso condiciones con un juego dinámico, buenos movimientos ofensivos y solidez defensiva. Gracias a ese funcionamiento, Argentina se marchó al descanso con una ventaja de 17-7.

Gerónimo Prisciantelli fue uno de los jugadores más destacados en ataque, mientras que Juan Martín Scelzo sobresalió por su desempeño defensivo. También tuvieron buenas actuaciones Francisco Moreno, Guido Petti, Juan Martín González, Gonzalo García, Tomás Albornoz y Lucio Cinti.

Otro de los puntos altos del seleccionado nacional estuvo en las formaciones fijas. Tanto el scrum como el line respondieron de buena manera y fueron fundamentales para sostener el dominio argentino durante la primera mitad.

Los Pumas resistieron la reacción de Escocia

En el complemento, el conjunto escocés intentó recuperarse y logró acercarse en el marcador. Sin embargo, Argentina encontró respuestas en los momentos decisivos del encuentro.

Un try de Julián Montoya, tras un potente maul, le permitió recuperar distancia, mientras que Juan Martín Scelzo protagonizó una destacada acción individual para conseguir una nueva conquista.

Pese a que Escocia volvió a descontar por intermedio de Tom Jordan, Los Pumas defendieron con firmeza durante los minutos finales y terminaron asegurando una importante victoria.

Un cierre positivo para una temporada con altibajos

El triunfo llegó después de una exigente ventana internacional, en la que Argentina había perdido ante Irlanda (42-12), vencido a Italia (19-14) y sufrido una dura derrota frente a Francia (45-17).

La victoria en Twickenham le permitió al seleccionado argentino recuperar confianza, mejorar su imagen y cerrar el 2026 con una actuación convincente, que dejó buenas perspectivas de cara a los próximos desafíos del equipo de Felipe Contepomi.