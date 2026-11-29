Un impactante siniestro vial movilizó este domingo a efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias en las inmediaciones de la ciudad. Ocurrió a las 10:30 hs.

Hoy 12:22

Un fuerte choque entre dos camiones se registró en la Ruta 21, a pocos kilómetros de la ciudad de Añatuya (en un tramo estimado entre los 7 y 10 kilómetros de la localidad), generando un importante despliegue de los servicios de emergencia.

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Así quedaron los camiones

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Tras el impacto, acudieron rápidamente al lugar efectivos policiales, bomberos y una ambulancia municipal, quienes trabajaron en el sector para asistir a los involucrados, ordenar el tránsito y asegurar la zona.

En una primera instancia se desconocía el estado de salud de los implicados, aunque trascendió que los choferes presentaban lesiones leves y fueron asistidos en el lugar. Por el momento, no se informaron las causas que originaron la colisión.