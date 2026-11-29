El equipo capitaneado por Javier Frana conoció a su rival tras el sorteo realizado en Italia. La serie se disputará en febrero y el ganador avanzará a la segunda ronda.

Hoy 13:03

El equipo argentino de Copa Davis enfrentará a Eslovaquia como local en la primera ronda de los Qualifiers 2027, según determinó el sorteo realizado este domingo en Bologna, Italia.

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El conjunto nacional, capitaneado por Javier Frana, ocupa el puesto 11 del ranking mundial y consiguió su lugar en esta instancia tras vencer a Turquía en septiembre pasado, en el estadio Ruca Che de Neuquén.

Previamente, Argentina había perdido frente a Corea del Sur como visitante, en Busan, por lo que debió disputar una nueva serie para mantener su lugar en el Grupo Mundial.

La eliminatoria ante Eslovaquia se jugará el 5 y 6 o el 6 y 7 de febrero de 2027. La sede y la superficie todavía deben ser confirmadas por la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

La serie será al mejor de cinco puntos y el ganador avanzará a la segunda ronda, prevista para el 17 al 19 de septiembre.

En caso de superar a los eslovacos, Argentina volverá a jugar como local frente al ganador del cruce entre Bélgica y Mónaco.

El último antecedente ante los belgas fue en 2015, cuando Argentina cayó por 3-2 en Bruselas. Frente a Mónaco, en tanto, no registra enfrentamientos desde 1970, por lo que una eventual localía debería definirse mediante un sorteo.