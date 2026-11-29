Nahuel Pennisi y Mayra Deleo vivieron este sábado 28 de noviembre uno de los días más especiales de sus vidas. Después de años de amor y dos hijos en común, la pareja celebró su casamiento en la parroquia San Juan Bosco, en San Miguel de Tucumán.

La ceremonia religiosa, presidida por el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez , contó con la presencia de familiares, amigos y seres queridos de los flamantes esposos.

Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores de la boda llegó cuando el cantante decidió sorprender a su esposa con una sentida demostración de amor a través de la música.

Frente al altar, Nahuel tomó su guitarra e interpretó el Ave María , en una dedicatoria especial para Mayra, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar la voz de su marido.

Las imágenes del romántico momento comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y despertaron numerosas muestras de cariño hacia los recién casados.

La elección de Tucumán para celebrar su matrimonio tampoco fue casual: allí comenzó la historia de amor que los une desde hace nueve años.

Nahuel Pennisi conoció a Mayra Deleo en 2017, durante uno de sus viajes a Tucumán por compromisos artísticos.

Por aquel entonces, ella trabajaba en una productora familiar y fue la encargada de acompañarlo durante distintas entrevistas y actividades de prensa.

Lo que comenzó como un encuentro laboral terminó convirtiéndose en una relación sentimental. Curiosamente, Mayra no era fanática del cantante y había escuchado parte de su repertorio para conocer su trabajo antes de encontrarse con él.

En distintas entrevistas, el músico recordó una particular anécdota de aquellos primeros acercamientos: llegó a invitarla a tomar mate en el Parque 9 de Julio a las tres de la madrugada, aunque finalmente aquel encuentro no se concretó.

Con el paso del tiempo, ambos consolidaron su relación y formaron una familia con la llegada de sus dos hijos, Mateo y Alma.

Además de ser su compañera de vida, Mayra se desempeña como mánager del artista y lo acompaña en su crecimiento profesional.

Ahora, a nueve años de aquel primer encuentro, Nahuel y Mayra sellaron su amor en la misma provincia donde se conocieron, con una ceremonia marcada por la emoción y una dedicatoria musical que quedará para siempre en sus recuerdos.