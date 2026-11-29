El delantero de River publicó una impresionante imagen en sus redes sociales y lanzó un irónico mensaje. El golpe lo obligó a abandonar el encuentro en el entretiempo.

Hoy 13:39

La clasificación de River Plate a las semifinales del Torneo Clausura dejó una preocupación para el Millonario. Sebastián Driussi sufrió un fuerte golpe durante el encuentro ante Instituto y mostró las consecuencias físicas a través de sus redes sociales.

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El delantero publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se observa un importante hematoma en el pie y un vendaje alrededor del tobillo.

"Siga, siga", escribió el futbolista junto a la imagen, en un mensaje cargado de ironía que pareció apuntar contra la decisión arbitral de no detener el juego tras la infracción.

Driussi había comenzado como titular en el encuentro disputado en Alta Córdoba, pero las molestias provocadas por la patada lo obligaron a ser reemplazado durante el entretiempo.

Tras la victoria por 1-0 frente a la Gloria, Gonzalo Montiel también hizo referencia al golpe que recibió su compañero y manifestó su malestar por algunas decisiones arbitrales.

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La publicación del atacante generó preocupación entre los hinchas del Millonario, teniendo en cuenta la proximidad de un nuevo compromiso decisivo.

Ahora, el cuerpo técnico de River estará pendiente de la evolución de Driussi, para determinar si podrá estar disponible frente a Independiente en el Monumental, por las semifinales del Torneo Clausura.