El Albo jugará este domingo desde las 18 en el estadio Bicentenario de Catamarca, con la ventaja del 2-1 conseguido en el partido de ida en La Banda.
Central Argentino de La Banda afrontará este domingo un nuevo desafío en su camino hacia el soñado ascenso. El conjunto bandeño visitará a Villa Cubas de Catamarca, desde las 18, por el partido de vuelta de la serie, con la ilusión de conseguir la clasificación y continuar avanzando en el Torneo Regional Federal Amateur.
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