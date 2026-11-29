Con cerca del 90% de los votos escrutados, Alberto Núñez Feijóo se impuso en los comicios generales y el bloque de derecha consiguió una mayoría absoluta en el Congreso.

Hoy 19:00

El Partido Popular (PP) ganó las elecciones generales de España y quedó en condiciones de formar Gobierno con el respaldo de Vox. Con cerca del 90% de los votos escrutados, la fuerza encabezada por Alberto Núñez Feijóo obtuvo 132 diputados, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el actual presidente Pedro Sánchez, alcanzó 115 escaños.

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El resultado representa un importante cambio en el escenario político español, ya que la suma del PP y Vox permite superar los 176 diputados necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en un Congreso integrado por 350 representantes.

Vox, conducido por Santiago Abascal, consiguió 53 bancas y experimentó un crecimiento significativo respecto de los 33 diputados que había obtenido en las elecciones de 2023. Con el aporte de los dos representantes de Unión del Pueblo Navarro (UPN), el bloque de derecha reúne 187 escaños.

Pedro Sánchez felicitó a Feijóo por la victoria

Uno de los primeros gestos políticos tras conocerse la tendencia definitiva del escrutinio fue el llamado de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo para felicitarlo por el resultado electoral.

El actual mandatario llegó a la sede del PSOE en Madrid durante la noche, después de seguir el recuento desde el Palacio de la Moncloa. La derrota representa un duro revés para el oficialismo, que buscaba renovar su mandato.

Por su parte, el Partido Popular comenzó a celebrar el triunfo en su sede nacional, ubicada en la calle Génova de Madrid, donde militantes y dirigentes se concentraron para seguir los resultados.

Cómo quedó distribuido el Congreso de los Diputados

Con el avance del escrutinio, las principales fuerzas políticas obtuvieron la siguiente representación parlamentaria:

Partido Popular (PP): 132 escaños.

132 escaños. Partido Socialista (PSOE): 115 escaños.

115 escaños. Vox: 53 escaños.

53 escaños. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): 11 escaños.

11 escaños. Frente Amplio: 11 escaños.

11 escaños. EH Bildu: 7 escaños.

7 escaños. Junts: 5 escaños.

5 escaños. Adelante Andalucía: 4 escaños.

4 escaños. Partido Nacionalista Vasco (PNV): 5 escaños.

5 escaños. Compromís: 3 escaños.

3 escaños. Bloque Nacionalista Galego (BNG): 2 escaños.

2 escaños. Unión del Pueblo Navarro (UPN): 2 escaños.

2 escaños. Coalición Canaria: 2 escaños.

Uno de los datos destacados fue el crecimiento de Vox, que se consolidó como tercera fuerza nacional y tendrá un papel determinante en la conformación del próximo Gobierno.

En tanto, Podemos quedó fuera del Congreso al no conseguir representación parlamentaria.

Una participación cercana al 80%

La jornada electoral también estuvo marcada por una movilización ciudadana histórica. Durante la tarde, la participación había alcanzado el 68,15% a las 18 (14 de Argentina), superando ampliamente los registros de las elecciones generales de 2023.

Con el cierre de los colegios electorales y el avance del recuento, la concurrencia se acercó al 80% del padrón, convirtiendo estos comicios en una de las jornadas de mayor participación de la historia democrática española.

De esta manera, España inicia una nueva etapa política con el Partido Popular como fuerza más votada y una mayoría parlamentaria que abre el camino para que Alberto Núñez Feijóo llegue a la presidencia del Gobierno, con el respaldo de Vox.