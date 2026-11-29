El Presidente participará este lunes del acto de lanzamiento de Argentina LNG, una iniciativa de YPF junto a las empresas Eni y XRG.

Hoy 19:04

El presidente Javier Milei encabezará este lunes la firma de la decisión final de inversión de Argentina LNG, un megaproyecto energético impulsado por YPF junto a la compañía italiana Eni y la firma emiratí XRG, que contempla una inversión de aproximadamente US$51.000 millones para transformar el gas de Vaca Muerta en exportaciones de gas natural licuado (GNL).

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El acto se realizará desde las 10 en la Sala Argentina del Palacio Libertad, con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y distintos integrantes del Gabinete nacional. Después de la firma, el mandatario mantendrá un encuentro con representantes de las tres compañías involucradas.

La iniciativa recibió el visto bueno del Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) el pasado 20 de noviembre. El compromiso de inversión informado asciende a US$50.750 millones hasta 2050, con una primera etapa que contempla desembolsos por unos US$25.000 millones entre 2027 y 2030.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había destacado la magnitud del emprendimiento y lo calificó como "la mayor inversión de la historia argentina".

Un proyecto para exportar más de US$10.000 millones por año

De acuerdo con las proyecciones de YPF, Argentina LNG podría generar exportaciones superiores a los US$10.000 millones anuales durante aproximadamente 20 años.

El desarrollo contempla un sistema integrado que abarcará todas las etapas de la cadena energética: desde la extracción de gas en Vaca Muerta, su procesamiento y transporte, hasta la licuefacción en la provincia de Río Negro y su posterior comercialización en los mercados internacionales.

La capacidad inicial prevista será de 12 millones de toneladas de GNL por año, mediante dos unidades flotantes de licuefacción de seis millones de toneladas cada una, que estarán ubicadas frente a las costas de Sierra Grande, en el Golfo San Matías.

Además, existe la posibilidad de ampliar la capacidad hasta 18 millones de toneladas anuales mediante la incorporación de una tercera unidad.

Para alcanzar esos niveles de producción, el proyecto necesitará un suministro máximo de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, un volumen que representa más del 40% de la producción actual de Argentina.

Gasoductos, infraestructura y miles de puestos de trabajo

La iniciativa también contempla la construcción de dos ductos de aproximadamente 524 kilómetros cada uno: uno destinado al transporte de gas y otro para trasladar sus líquidos desde Neuquén hasta la costa atlántica de Río Negro.

El plan incluye complejos industriales para el procesamiento de los recursos en ambas provincias y la infraestructura portuaria necesaria para concretar las exportaciones.

En materia laboral, las estimaciones oficiales proyectan que durante la etapa de construcción se generarán 20.000 puestos de trabajo, con picos que podrían alcanzar los 40.000. Una vez que el emprendimiento entre en funcionamiento, se prevén otros 8.000 empleos directos e indirectos.

El financiamiento y el inicio de las operaciones

Entre las alternativas para financiar el desarrollo, YPF informó que recibió una propuesta de hasta US$6.000 millones del Export-Import Bank de Estados Unidos, destinada a la adquisición de bienes y servicios de origen estadounidense. La operación todavía está sujeta a la aprobación definitiva de las autoridades de esa entidad.

Por otra parte, la compañía trabaja en negociaciones comerciales para cerrar acuerdos de venta de GNL con compradores internacionales, con el objetivo de garantizar parte de la demanda futura.

La puesta en marcha de Argentina LNG está prevista para 2031. El emprendimiento competirá en el mercado internacional con otros desarrollos energéticos argentinos, entre ellos Southern Energy, que también proyecta exportar gas natural licuado desde las costas de Río Negro.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca posicionar a la Argentina como un proveedor relevante de energía a nivel internacional y convertir los recursos de Vaca Muerta en una fuente sostenida de ingreso de divisas durante las próximas décadas.