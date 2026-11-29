Una nueva disposición en Afganistán busca reemplazar los nombres de las mujeres por la expresión «Bibi» en documentos oficiales y registros médicos, profundizando las restricciones sobre su identidad y reconocimiento individual.

Hoy 18:59

¿Qué pasa cuando hasta el propio nombre deja de pertenecerte? En Afganistán, una nueva disposición denunciada en la provincia de Balj, al norte del país, volvió a poner en evidencia las restricciones que enfrentan las mujeres y su derecho a ser reconocidas por su propia identidad.

La medida establece que las mujeres dejen de ser identificadas por sus nombres y comiencen a ser llamadas «Bibi», una expresión que puede traducirse como «abuela» o «mujer mayor», sin importar la edad que tengan.

Según las denuncias difundidas, las instrucciones alcanzan a trabajadores de hospitales, clínicas y otros organismos públicos, quienes deberían dejar de escribir y pronunciar los nombres femeninos en documentos oficiales, recetas e historiales médicos.

La disposición generó preocupación por sus implicancias, ya que no solamente modifica la manera en que las mujeres son identificadas en las instituciones, sino que también afecta un aspecto fundamental de su reconocimiento individual.

Una identidad que viene siendo silenciada

La problemática tiene antecedentes en distintas costumbres sociales de Afganistán. Durante años, en determinados sectores de la sociedad, mencionar públicamente el nombre de una mujer fue considerado contrario a ciertas tradiciones familiares.

En ese contexto, muchas mujeres eran identificadas como la esposa, la hija o la madre de un hombre, en lugar de ser reconocidas por su propio nombre.

Frente a esta realidad, en 2017 la activista afgana Lalah Osmany impulsó la campaña «¿Dónde está mi nombre?», una iniciativa que buscaba que los nombres de las mujeres fueran incorporados en documentos oficiales, especialmente en las partidas de nacimiento de sus hijos.

La campaña consiguió visibilizar una problemática que durante mucho tiempo permaneció naturalizada y abrió una discusión sobre el derecho de las mujeres a tener una identidad reconocida legalmente.

Cuando perder el nombre también significa perder identidad

La utilización de una misma denominación para identificar a todas las mujeres también genera interrogantes sobre las consecuencias prácticas de la medida, especialmente en ámbitos sensibles como la atención sanitaria y la identificación de pacientes.

La situación se suma a un escenario de restricciones que atraviesa Afganistán desde el regreso de los talibanes al poder en 2021. Desde entonces, las mujeres enfrentan limitaciones en el acceso a la educación, el trabajo y la participación en distintos espacios de la vida pública.

Detrás de esta disposición hay una discusión que va mucho más allá de una palabra. Un nombre representa identidad, historia, reconocimiento y pertenencia. Es aquello que permite distinguir a una persona y reconocerla como individuo.

Mientras millones de mujeres en distintas partes del mundo continúan luchando por conquistar derechos, en Afganistán otras enfrentan una realidad en la que hasta la posibilidad de ser llamadas por su propio nombre está siendo cuestionada.