El equipo dirigido por Pablo Prigioni viene de golear a Bahamas por 102-65 y este domingo tendrá la oportunidad de asegurar su lugar en Qatar 2027. Si gana, sacará el boleto sin depender de otros resultados.
La Selección Argentina de básquet afrontará este domingo un partido decisivo en su camino hacia el Mundial de Qatar 2027. Desde las 18.10, el equipo dirigido por Pablo Prigioni recibirá a Canadá en el Espacio DAM de Zárate, con la posibilidad de conseguir la clasificación y volver a disputar la máxima cita internacional.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO