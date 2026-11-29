El Presidente tiene previsto viajar a Montevideo el 4 de diciembre y luego a Miami, donde participará del encuentro de líderes del G20 el 14 y 15.

Hoy 17:44

El presidente Javier Milei prepara una agenda internacional con dos compromisos centrales para diciembre: la cumbre de mandatarios del Mercosur, que se realizará el 4 de diciembre en Montevideo, y la reunión de líderes del G20, prevista para el 14 y 15 del mismo mes en Miami, Estados Unidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ambos viajes figuran en el calendario presidencial, aunque todavía resta definir el cronograma oficial, que incluirá las actividades y los posibles encuentros bilaterales que mantendrá el mandatario durante su estadía en el exterior.

La cumbre del Mercosur y el posible encuentro con Lula

El primer destino será Uruguay, donde Milei participará de una nueva reunión de presidentes del Mercosur. Durante el encuentro, el país vecino le entregará a la Argentina la presidencia pro tempore del bloque regional.

La reunión tendrá lugar en un contexto de diferencias sobre el funcionamiento del organismo y su estrategia comercial. El mandatario argentino impulsa una mayor apertura económica, la flexibilización de las reglas del Mercosur y la posibilidad de que sus integrantes negocien acuerdos comerciales por fuera del bloque.

Estas posiciones mantienen diferencias con la postura del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien Milei podría volver a coincidir en medio del deterioro de la relación diplomática entre ambos gobiernos.

La tensión bilateral se profundizó luego de que Brasil decidiera mantener vacante su representación diplomática en Buenos Aires. El embajador Julio Bitelli había sido convocado a Brasilia en julio y, según las últimas definiciones del Gobierno brasileño, no regresará a su puesto.

También generaron diferencias las declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, quien cuestionó el proceso electoral brasileño y explicó que la administración de Milei no reconoció la victoria de Lula.

En este escenario, el Presidente ya anticipó que no tiene interés en asistir a la ceremonia de asunción del mandatario brasileño, prevista para el 5 de enero de 2027.

Miami: Milei buscará una nueva foto con Donald Trump

Después de la cumbre regional, el jefe de Estado viajará a Estados Unidos para participar del encuentro del G20, que se desarrollará el 14 y 15 de diciembre en Miami.

La reunión tendrá como anfitrión al presidente estadounidense Donald Trump y se realizará en el complejo Trump National Doral, propiedad del mandatario republicano.

El encuentro estará atravesado por una agenda centrada en el crecimiento económico, la desregulación, la abundancia energética y la innovación, ejes que coinciden con varias de las principales propuestas económicas del Gobierno argentino.

Para Milei, la cumbre representará una nueva oportunidad de fortalecer su relación con Trump y ratificar la alianza estratégica entre ambos países.

Aunque todavía no hay una reunión bilateral confirmada entre los dos presidentes, la Casa Rosada buscará aprovechar el encuentro para consolidar los vínculos políticos y económicos con Washington.

La participación argentina también se producirá en un escenario internacional complejo, marcado por las tensiones geopolíticas, los conflictos en Medio Oriente y Ucrania y la incertidumbre de los mercados financieros.

De esta manera, Milei buscará cerrar diciembre con dos encuentros internacionales de relevancia, en los que intentará reforzar su posicionamiento regional y profundizar la relación con uno de sus principales aliados políticos.