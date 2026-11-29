El Profe visitará esta tarde al conjunto rionegrino desde las 17, con la obligación de conseguir una victoria para avanzar de fase, luego del empate sin goles en el partido de ida disputado en La Banda
Sarmiento de La Banda afrontará este domingo un compromiso decisivo en su camino hacia el ascenso. El conjunto bandeño visitará a Cipolletti de Río Negro, desde las 17, por el partido de vuelta de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A, con la obligación de conseguir un triunfo para meterse en la final.
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