El piloto argentino cuestionó la demora durante una parada en boxes que le hizo perder varias posiciones. Pese a finalizar 13°, destacó su rendimiento en el circuito de Lusail.

Hoy 15:53

Franco Colapinto no ocultó su frustración tras finalizar en el puesto 13 del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El argentino llegó a ubicarse sexto durante la competencia, pero una deficiente parada en boxes de Alpine condicionó sus posibilidades de sumar puntos.

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"Perdí muchas posiciones y mucho tiempo en pista en la parada. Fueron seis o siete segundos más de lo que tenía que haber sido, así que perdí mucho tiempo ahí", expresó el piloto tras la carrera.

El pilarense remarcó la dificultad de recuperar en pista lo perdido durante la detención y dejó un mensaje para la escudería francesa.

"Tendremos que mejorar eso para la próxima, pero es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Es una lástima", sostuvo.

Colapinto destacó su rendimiento en Qatar

Más allá de la bronca por el inconveniente, el argentino realizó un balance positivo de su actuación en Lusail, un trazado que históricamente le presentó dificultades por sus características.

"Estoy contento con mi performance. Es un circuito que siempre me costó bastante, con curvas largas que a veces se me complican un poquito más por mi estilo de manejo", explicó.

Además, valoró la regularidad que mantuvo durante todo el fin de semana: "Fui muy bien en clasificación, fui muy bien en carrera, tuve muy buen ritmo y fui muy consistente".

Colapinto terminó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó 14°, en otra jornada complicada para Alpine.

Abu Dhabi, el último desafío de la temporada

El argentino tendrá una última oportunidad de sumar puntos en 2026 cuando dispute el Gran Premio de Abu Dhabi, que se desarrollará del 4 al 6 de diciembre en el circuito de Yas Marina.

Allí, Colapinto buscará cerrar la temporada con una buena actuación y dejar atrás los inconvenientes que condicionaron su resultado en Qatar.