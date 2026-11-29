La influencer recibió la propuesta de su pareja pocos días después de anunciar que esperan una nena.

Hoy 15:57

Tamara Báez y Thiago Martínez darán un nuevo paso en su relación y se preparan para casarse. El joven sorprendió a la influencer con una romántica propuesta de matrimonio que tuvo lugar este domingo y quedó registrada en un video que ambos compartieron en las redes sociales.

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En las imágenes se observa cómo Martínez se arrodilla frente a su pareja, le entrega un ramo de flores y le muestra el anillo de compromiso. La reacción de Tamara fue inmediata: sorprendida y emocionada, también se arrodilló y rompió en llanto al comprender lo que estaba sucediendo.

Junto a la grabación, Thiago le dedicó unas palabras para expresar sus sentimientos y sus deseos de construir un futuro juntos.

"Hoy te elegí una vez más, pero esta vez para toda la vida", escribió el joven. Además, le preguntó: "¿Te querés casar conmigo?".

"Quiero seguir construyendo mis sueños a tu lado y formar juntos la familia que tanto queremos. Te elegiría mil veces más, mi amor", agregó en su dedicatoria.

La pareja espera una nena y celebró la llegada de su segundo bebé

La propuesta de matrimonio llegó después de otro momento especial para la pareja. Durante el fin de semana, Tamara y Thiago organizaron una gran fiesta para revelar el sexo del bebé que esperan y anunciaron que tendrán una nena.

La celebración contó con una importante decoración en tonos blancos y beige, globos, figuras de cisnes y carteles que mantenían la incógnita hasta el momento de la revelación.

Finalmente, un espectáculo de fuegos artificiales rosas confirmó la noticia. Entre los invitados también estuvo Jamaica, la hija que la influencer tuvo con el cantante L-Gante.

Después del festejo, Báez compartió imágenes del encuentro y expresó su emoción por la nueva etapa familiar que atraviesa.

"Un día que vamos a guardar para siempre en nuestros corazones. La emoción, los nervios, las lágrimas y la felicidad de saber un poquito más de vos", escribió junto a su pareja.

También destacó el lugar que tendrá su hija mayor en esta nueva etapa: "Tenés una hermanita que te espera con muchísimo amor y unos papás que ya sueñan con tenerte en sus brazos".

De esta manera, la pareja atraviesa dos grandes acontecimientos en pocos días: la confirmación de que esperan una nena y el anuncio de su futuro casamiento.