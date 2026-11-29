Un incendio de grandes proporciones en Andalgalá destruyó seis colectivos y dejó a la comunidad sin servicio de transporte, mientras la Justicia investiga un posible origen intencional del fuego.

Hoy 15:52

En la madrugada del pasado lunes, un incendio devastador arrasó un galpón destinado al resguardo de unidades de transporte en el distrito de Huaco, Andalgalá, provocando pérdidas totales al dejar fuera de servicio a seis colectivos y una camioneta Trafic. El siniestro comenzó alrededor de las 03.14 horas y cuando el personal policial llegó al lugar, las llamas ya habían consumido la totalidad del predio, que pertenece a un hombre de 61 años de apellido Agüero.

La magnitud del incendio generó una rápida respuesta de las autoridades, quienes evacuaron preventivamente a los vecinos de la zona y establecieron un perímetro de seguridad para evitar que el fuego se propagara más allá del galpón. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Andalgalá trabajaron intensamente durante varias horas para controlar y extinguir las llamas, pero a pesar de sus esfuerzos, el daño material fue irreversible.

El impacto de este incidente no solo afecta a la empresa propietaria de los vehículos, sino que también repercutirá en la comunidad, que ahora se enfrenta a la falta de un servicio de transporte esencial. La situación se agrava considerando que la empresa había enfrentado recientemente recortes laborales, dejando a varios trabajadores sin empleo, lo que ha generado gran preocupación entre las familias afectadas.

El incendio ha dejado a la comunidad de Andalgalá sin medios de transporte, lo que plantea serias dudas sobre la forma en que se garantizará el servicio en las próximas horas. La falta de transporte público puede afectar significativamente la movilidad de los vecinos, quienes dependen de este servicio para sus actividades diarias.

La investigación sobre el origen del incendio ha sido delegada a la Fiscalía de Instrucción, que está trabajando para determinar si el fuego fue causado de manera intencional. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y han mantenido una consigna policial en el lugar mientras se llevan a cabo las pericias pertinentes.

A pesar de la magnitud del siniestro, afortunadamente no se han registrado lesionados entre los vecinos o el personal de la empresa. Sin embargo, las consecuencias materiales y sociales son de una magnitud considerable, marcando un difícil panorama para la comunidad de Andalgalá y su sistema de transporte.

Personal de EC SAPEM también se encuentra trabajando en el lugar para ayudar en las labores de control y evaluación de daños, subrayando la importancia de una respuesta coordinada ante emergencias de esta naturaleza. Este incidente subraya la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad y prevención de incendios en instalaciones que manejan equipos de transporte.