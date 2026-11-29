La Capital santiagueña registró 35,5 °C a las 15 de este domingo y se ubicó en el quinto puesto del ranking nacional del Servicio Meteorológico Nacional. Para el cierre de la jornada se esperan 36 °C y no descartan tormentas aisladas.

Hoy 16:13

Santiago del Estero atraviesa un domingo marcado por las altas temperaturas y el intenso calor. De acuerdo con el reporte de las 15 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad Capital alcanzó los 35,5 °C, con una humedad relativa del 39%.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con este registro, la provincia se posicionó entre las cinco localidades más calurosas de Argentina, en un ranking encabezado por Rivadavia, Salta, donde el termómetro llegó a los 38,4 °C.

El listado nacional continuó con Bahía Blanca, Buenos Aires, con 37,3 °C; San Fernando del Valle de Catamarca y Viedma, Río Negro, ambas con 36,2 °C. Santiago del Estero quedó en el quinto lugar, seguida por Villa Reynolds, San Luis, con 35,3 °C.

Cómo estará el tiempo durante lo que resta del domingo

Para el resto de la jornada, el organismo nacional prevé que la temperatura máxima alcance los 36 °C, en una tarde que continuará siendo agobiante.

Además, el pronóstico contempla la posibilidad de tormentas aisladas durante la noche, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sector noreste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.