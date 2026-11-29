El Canalla recibe al Guapo desde las 17 en Arroyito en la continuidad de los cuartos de final.

Hoy 17:15

Rosario Central afrontará este domingo un nuevo desafío en el Torneo Clausura 2026. Desde las 17, recibirá a Barracas Central en el estadio Gigante de Arroyito, por los cuartos de final, con la ilusión de conseguir una victoria que le permita meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

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