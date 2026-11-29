Un mecánico sufrió un accidente vial en Rosario de Lerma, volcando un automóvil de un cliente y dando positivo en el test de alcoholemia.

Hoy 16:41

En la madrugada del domingo 29, un mecánico se vio involucrado en un siniestro vial en Rosario de Lerma, lo que ha generado alarma entre los ciudadanos de la región. El incidente ocurrió aproximadamente a las 6 de la mañana, sobre la ruta provincial 36, cerca del frigorífico La Florida. En este contexto, el vehículo, que pertenecía a uno de sus clientes, volcó tras perder el control mientras se dirigía hacia Salta Capital.

Según lo informado por Salta Zoom, el conductor, un hombre residente en la ciudad de Salta que ejerce como mecánico, no solo se encontraba al volante de un automóvil ajeno, sino que además, su resultado en el test de alcoholemia fue alarmante, marcando 1,230 g/l. Este dato es crucial, ya que indica que el mecánico superaba ampliamente el límite permitido de alcohol en sangre para conducir, lo que incrementa la gravedad del incidente.

Tras el vuelco, las autoridades pertinentes, en este caso, la División Criminalística de la Policía de Salta, llegaron al lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Las pericias técnicas se centraron en determinar las causas exactas del accidente y evaluar las condiciones del vehículo involucrado. Este tipo de intervención es fundamental para entender la dinámica del siniestro y prevenir futuros incidentes similares.

El vehículo que volcaron quedó retenido en el lugar mientras avanzaban las acciones judiciales necesarias. Este procedimiento es habitual en accidentes donde se ha cometido una infracción grave, como conducir bajo los efectos del alcohol. La retención del automóvil es un paso necesario para asegurar que se sigan las normativas legales pertinentes.

Este incidente resalta la importancia de la seguridad vial y la responsabilidad al volante, especialmente en casos donde se manipulan vehículos que no pertenecen al conductor. La combinación de alcohol y conducción es un factor de riesgo que continúa siendo una de las principales causas de accidentes viales en Argentina, lo que exige una mayor conciencia social sobre el tema.

Las autoridades locales han instado a los conductores a ser más responsables y a evitar el consumo de alcohol si van a conducir. Este tipo de accidentes no solo pone en peligro la vida del conductor, sino que también afecta a otros usuarios de la vía. La promoción de campañas de concienciación puede ser una herramienta efectiva para reducir estos siniestros viales en el futuro.

Finalmente, es fundamental que los conductores asuman la responsabilidad de sus acciones y comprendan las consecuencias que pueden derivarse de decisiones imprudentes. La seguridad vial es una responsabilidad compartida que involucra a todos los integrantes de la sociedad.