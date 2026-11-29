A los 65 años, el líder del Partido Popular se encamina a convertirse en el próximo presidente del Gobierno español, con el respaldo de Vox.

Hoy 19:17

Alberto Núñez Feijóo se convirtió en el gran protagonista de las elecciones generales de España, luego de que el Partido Popular (PP) se impusiera en las urnas y quedara en condiciones de formar Gobierno con el respaldo de Vox, liderado por Santiago Abascal. A sus 65 años, el dirigente gallego se prepara para asumir el desafío de suceder a Pedro Sánchez, después de ocho años de gobiernos progresistas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Su estilo político se diferencia de buena parte de los dirigentes de la actualidad. Moderado, reservado y con escasa exposición al espectáculo mediático, Feijóo construyó su imagen sobre la previsibilidad, la experiencia y la capacidad de gestión.

"Quiere hacer de lo aburrido una virtud", resumió el analista político español Javier Sánchez al describir su personalidad y estrategia de comunicación.

Quién es Alberto Núñez Feijóo

Nacido el 10 de septiembre de 1961 en Orense, Galicia, Alberto Núñez Feijóo es licenciado en Derecho y cuenta con una extensa trayectoria dentro de la política española.

Su carrera comenzó en la administración pública y luego se trasladó al ámbito legislativo. Fue diputado en el Parlamento de Galicia, vicepresidente primero y posteriormente presidente de la Xunta de Galicia durante 13 años, entre 2009 y 2022.

También ocupó cargos como diputado y senador nacional. En 2022 asumió la conducción del Partido Popular, después de la salida de Pablo Casado, en medio de una profunda disputa interna que había enfrentado a distintos sectores de la fuerza.

En el plano personal, está en pareja con Eva Cárdenas, exdirectiva de la cadena Zara, con quien tiene un hijo.

Un perfil alejado de la política del espectáculo

Feijóo suele presentarse como un dirigente tradicional, distante de las estrategias de comunicación basadas en la confrontación, las provocaciones y la búsqueda permanente de repercusión en redes sociales.

Durante la campaña electoral publicó un video titulado "Carta a la ciudadanía", en el que habló sobre sus características personales y reconoció algunas de sus limitaciones.

"No, no hablo inglés, ni me lo enseñaron en la escuela, ni aprendí a hablarlo después. No sé montar a caballo, no juego bien al baloncesto, no voy a festivales y seguro que la lista de Spotify no coincide con la de la mayoría de los jóvenes de nuestro país", expresó.

También hizo referencia a su vida cotidiana y a las diferencias físicas con sus principales adversarios políticos.

"A guapo dicen que me gana Pedro Sánchez y a fuerte, eso sí, me gana Santiago Abascal", comentó con ironía.

En otro tramo de su mensaje, destacó su compromiso con la actividad pública y buscó transmitir una imagen de honestidad y responsabilidad.

"Soy un político honesto, no miento, no robo. No lo he hecho en 30 años de trayectoria pública", aseguró.

Y concluyó con una promesa dirigida a los votantes: "Si me das una oportunidad, no te voy a fallar".

Su ideología y las propuestas para España

En términos políticos, Feijóo representa al centroderecha español y sostiene una agenda basada en la disciplina fiscal, la reducción de impuestos, la eficiencia administrativa y el fortalecimiento de las instituciones.

También plantea un mayor control de la inmigración y una política exterior alineada con la Unión Europea y la OTAN, con una relación cercana a Estados Unidos e Israel.

Su llegada a la conducción del PP tuvo como principal objetivo recuperar la unidad de un partido atravesado por disputas internas. Para conseguirlo, buscó integrar a diferentes sectores y evitar que las diferencias entre sus dirigentes debilitaran la identidad de la fuerza.

Sin embargo, su relación con Vox representa uno de los principales desafíos de su futuro Gobierno. Aunque inicialmente intentó diferenciarse de las posiciones más radicales de Abascal, los resultados electorales y la necesidad de construir mayorías parlamentarias lo obligarán a mantener acuerdos con esa formación.

El desafío de gobernar junto a Vox

La victoria electoral abre una nueva etapa para Feijóo, pero también lo enfrenta a una negociación política decisiva. El Partido Popular necesitará el respaldo de Vox para garantizar la mayoría parlamentaria y avanzar con su programa de Gobierno.

La convivencia entre ambas fuerzas será uno de los principales interrogantes de la política española, especialmente por sus diferencias en materia migratoria, institucional y social.

De esta manera, el dirigente gallego tendrá que demostrar si su perfil moderado y su experiencia de gestión pueden sostenerse en un Gobierno que dependerá de una alianza con un espacio político de posiciones mucho más duras.

Su principal desafío será transformar el triunfo electoral en una mayoría estable y cumplir la promesa que repitió durante la campaña: "No os voy a fallar".