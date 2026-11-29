El mediocampista argentino fue la gran figura del triunfo por 3-0 del equipo dirigido por Cesc Fábregas, que se metió en los puestos de clasificación a la Champions League.

Hoy 19:11

Nico Paz volvió a demostrar su jerarquía en el fútbol italiano. El futbolista de la Selección Argentina convirtió un espectacular gol de tiro libre y aportó una asistencia en la victoria del Como por 3-0 ante Juventus, en el marco de la 13ª fecha de la Serie A.

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El encuentro, disputado en el estadio Giuseppe Sinigaglia, quedó condicionado desde los primeros minutos por la expulsión de Randal Kolo Muani, quien reaccionó con una agresión contra Álex Valle y dejó al conjunto visitante con diez jugadores.

Pese a la superioridad numérica, el equipo local recién consiguió romper el cero en tiempo de descuento de la primera mitad. Nico Paz ejecutó un tiro libre desde el sector derecho, prácticamente sin ángulo, y sorprendió al arquero Guglielmo Vicario con un potente zurdazo.

El guardameta alcanzó a despejar la pelota, pero la tecnología de la línea de gol confirmó que había ingresado en su totalidad.

En el complemento, el griego Anastasios Douvikas amplió la ventaja tras capturar un rebote dentro del área. Posteriormente, a los 35 minutos, el delantero completó su doblete luego de una gran asistencia del mediocampista argentino.

Con esta victoria, Como alcanzó los 29 puntos y se ubicó en la cuarta posición de la Serie A, a seis unidades de Lazio, líder del campeonato.

Por su parte, Nico Paz llegó a los siete goles en la temporada y continúa consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol italiano.