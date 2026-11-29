El mandatario santiagueño participará de encuentros empresariales en Buenos Aires para fortalecer vínculos comerciales y promover oportunidades de inversión en la provincia. Su agenda también incluirá una actividad destinada a impulsar la cooperación económica y tecnológica entre Argentina e Israel.

Hoy 19:11

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, participará el próximo lunes 30 de noviembre del Foro de Inversiones y Negocios de la Unión Europea en Argentina 2026. El encuentro se realizará en el Hilton Buenos Aires y se extenderá hasta el martes 1 de diciembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mandatario asistirá por invitación del embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, quien encabezará la ceremonia de apertura. Este reconocimiento para la provincia destaca su agenda productiva y su potencial frente a las oportunidades que abre el Acuerdo UE–Mercosur.

Con esta participación, el Gobierno de Santiago del Estero refuerza su política de inserción internacional. El objetivo central es posicionar a la provincia en el marco del Acuerdo UE–Mercosur, mostrar sus condiciones para recibir inversiones europeas y anticiparse a las oportunidades que abre esta nueva etapa de integración entre ambos bloques, con más desarrollo, empleo y crecimiento para los santiagueños.

El foro forma parte de Global Gateway, la estrategia de inversión global de la Unión Europea. Es cofinanciado por el bloque europeo e implementado por la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK). Reúne a la Comisión Europea, organismos multilaterales, bancos de desarrollo, cámaras empresariales y compañías de ambos lados del Atlántico.

Entre las principales figuras se destacan el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, y el canciller argentino, Pablo Quirno, quienes brindarán los discursos centrales del encuentro. También participarán la directora general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Delphine Pronk, quien abordará la dimensión geopolítica del acuerdo, y el viceministro de Economía y Energía de Alemania, Stefan Rouenhoff.

La Comisión Europea tendrá una fuerte presencia a través de sus direcciones generales de Comercio (DG TRADE), Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI), Mercado Interior e Industria (DG GROW) y Asociaciones Internacionales (DG INTPA).

Uno de los ejes centrales será el financiamiento. Expondrán representantes del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Banco Nacional de Desarrollo de Polonia (BGK), el banco de desarrollo neerlandés FMO y el fondo Climate Fund Managers. Todos ellos disponen de préstamos, garantías, asistencia técnica e inversiones de capital para proyectos estratégicos.

El sector empresarial europeo estará representado por BusinessEurope, la principal confederación empresaria del continente, y por Confindustria, de Italia. También participarán directivos de compañías como Siemens y la energética alemana SEFE.

La agenda incluye paneles sobre comercio de gas natural licuado, minerales críticos, infraestructura y cadenas de valor. Uno de los ejes de mayor interés para la provincia es el panel dedicado a la provisión de alimentos y productos forestales sostenibles y de calidad, en línea con la matriz agroindustrial y forestal santiagueña.

El programa prevé además rondas de negocios B2B entre empresas europeas y argentinas, bancos de desarrollo y gobiernos, junto con una sesión de presentación de proyectos en energía, minería, agroindustria, infraestructura y transporte.

Agenda del gobernador Elías Suárez en Buenos Aires

En el marco de su visita a Buenos Aires, el gobernador Elías Suárez participará también del Encuentro Empresarial Argentina–Israel 2026. La invitación llegó de la embajadora del Estado de Israel en Argentina, Ahuva Spieler, y del presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí (CCAI), Mario Montoto.

La actividad se realizará el lunes 30 de noviembre a las 18:30 en el Planetario Galileo Galilei de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encuentro acompaña la llegada del primer vuelo directo de El Al entre Tel Aviv y Buenos Aires, un hito para la conectividad entre ambos países y para sus relaciones comerciales, institucionales y culturales.

Durante la jornada se entregará la undécima edición de los Israel Innovation Awards y se reconocerá a personalidades y proyectos que fortalecen la relación bilateral. El encuentro también busca impulsar el intercambio económico y tecnológico y las soluciones innovadoras entre ambas naciones, en sintonía con la estrategia provincial de ampliar sus vínculos internacionales y atraer nuevas inversiones.