El presidente de Estados Unidos reaccionó a los resultados de las elecciones generales españolas y festejó la caída del líder socialista.

Hoy 19:19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tardó en reaccionar a los resultados de las elecciones generales de España y celebró la derrota del actual mandatario, Pedro Sánchez, quien buscaba renovar su mandato después de ocho años al frente del Gobierno.

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Consultado sobre los comicios, el líder republicano preguntó cómo había sido el resultado electoral y, al enterarse de que Sánchez había perdido, expresó su satisfacción: "Qué buena noticia. Hizo un terrible trabajo y merece perder".

La declaración fue difundida a través de un video que circuló en las redes sociales y volvió a dejar en evidencia el distanciamiento político entre ambos dirigentes, cuyas diferencias se profundizaron durante los últimos meses.

Una relación marcada por los enfrentamientos

Las tensiones entre Trump y Sánchez estuvieron atravesadas principalmente por cuestiones vinculadas con la política internacional, el gasto militar y las relaciones comerciales.

Uno de los principales desacuerdos surgió por la exigencia estadounidense de que los integrantes de la OTAN incrementaran su inversión en defensa hasta alcanzar el 5% de sus respectivos productos brutos internos. El Gobierno español rechazó ese objetivo y defendió mantener su compromiso de gasto en torno al 2%.

La postura de Madrid generó fuertes críticas de Trump, quien cuestionó reiteradamente la posición española y amenazó con aplicar medidas comerciales contra el país.

Durante la campaña electoral, Sánchez también utilizó sus diferencias con el mandatario estadounidense como parte de su discurso político, presentando su modelo de gobierno como una alternativa frente a las políticas impulsadas desde Washington.

La cercanía de Trump con Santiago Abascal

Mientras mantiene una relación distante con el socialismo español, Trump sostiene vínculos políticos más cercanos con Santiago Abascal, líder de Vox, formación que experimentó un importante crecimiento en las elecciones generales.

Ambos dirigentes comparten posiciones en distintos temas de la agenda internacional, como el endurecimiento de las políticas migratorias, la defensa de la soberanía nacional y sus cuestionamientos a las corrientes progresistas.

Abascal incluso participó en los actos de asunción de Trump en Washington, en enero de 2025, y mantiene vínculos con otros referentes conservadores internacionales, entre ellos el presidente argentino Javier Milei y la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

Por su parte, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo mantiene una postura más moderada respecto de la administración estadounidense, con una orientación europeísta y diferencias frente a algunas de las políticas comerciales y proteccionistas impulsadas por Trump.

Feijóo, ante el desafío de definir su relación con Estados Unidos

La victoria del Partido Popular abre un nuevo escenario en las relaciones entre España y Estados Unidos. Feijóo podría convertirse en el próximo presidente del Gobierno con el respaldo parlamentario de Vox, aunque todavía deberá definir el perfil diplomático que adoptará frente a la Casa Blanca.

El dirigente popular ha mantenido una posición más cautelosa respecto de Trump y busca evitar que su espacio quede identificado con las posiciones más radicalizadas de la derecha estadounidense.

En este contexto, las declaraciones del presidente republicano suman un nuevo capítulo a la disputa política española y anticipan que la relación con Washington será uno de los asuntos relevantes para el próximo Gobierno.