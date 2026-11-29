El Canalla empató 2 a 2 en los 120 minutos ante el Guapo y desde los 12 pasos se impuso 3 a 2 en Arroyito. Enfrentará al ganador de Boca y Gimnasia de La Plata.

Hoy 20:00

Rosario Central consiguió una sufrida clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2026 tras superar por penales a Barracas Central, luego de igualar 2-2 en el Gigante de Arroyito.

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El equipo dirigido por Jorge Almirón comenzó en desventaja por el gol de Nicolás Orsini, quien aprovechó una desatención defensiva para poner en ventaja al Guapo.

El conjunto rosarino encontró la igualdad mediante una particular jugada: un potente remate de Jaminton Campaz impactó en la espalda de Agustín Sández y terminó dentro del arco visitante.

Con el impulso del empate, el Canalla logró dar vuelta el resultado gracias a un cabezazo de Gastón Ávila, tras una ejecución de pelota parada de Ángel Di María.

Sin embargo, cuando parecía que Central tenía asegurada la clasificación, un remate de Iván Tapia que se desvió en Facundo Mallo estableció el 2-2 y llevó la definición al tiempo suplementario.

Tras otros 30 minutos sin diferencias, Axel Werner se convirtió en el gran protagonista de la definición por penales. El arquero contuvo los disparos de Jhonatan Candia y Porra, mientras que Nicolás Demartini elevó su remate por encima del travesaño para desatar el festejo rosarino.

La clasificación provocó una profunda emoción en Ángel Di María, quien terminó tendido sobre el césped y golpeando el suelo con sus puños en medio del desahogo.

De esta manera, Rosario Central se metió entre los cuatro mejores del Torneo Clausura y disputará la semifinal en el Gigante de Arroyito frente al ganador del cruce entre Boca Juniors y Gimnasia de La Plata.