El presidente español se comunicó telefónicamente con el líder del Partido Popular tras conocerse los resultados de las elecciones generales.

Hoy 19:39

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reconoció el resultado de las elecciones generales y se comunicó telefónicamente con Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), para felicitarlo por el triunfo electoral.

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El contacto se produjo después de que el escrutinio confirmara la ventaja de la fuerza conservadora. Según los datos oficiales correspondientes al 87% de los votos contabilizados, el PP obtiene 132 escaños, frente a los 116 que alcanza el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

A ese resultado se suman los 53 diputados de Vox, encabezado por Santiago Abascal, lo que permite al bloque de derecha reunir una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, que cuenta con 350 integrantes.

Sánchez se trasladó a la sede del PSOE tras conocer los resultados

Durante el tramo inicial del recuento, Sánchez siguió los resultados desde el Palacio de La Moncloa. Posteriormente, se trasladó hasta la sede nacional del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid.

Desde allí realizó el llamado a Feijóo para felicitarlo por el resultado de los comicios, según confirmaron fuentes del Partido Popular.

En tanto, en el búnker socialista se esperaba que el mandatario realizara una conferencia de prensa para pronunciarse públicamente sobre el desenlace electoral.

Los resultados marcan un cambio en el escenario político español y abren una nueva etapa de negociaciones para definir la conformación del próximo Gobierno, con Feijóo como principal referente de la mayoría parlamentaria.