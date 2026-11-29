El base fue una de las figuras del seleccionado nacional en la victoria por 85-68 ante Canadá. Tras conseguir el boleto a Qatar 2027, destacó el esfuerzo colectivo, el sentido de pertenencia y la importancia de mantener la identidad del equipo.

Hoy 20:43

La Selección Argentina de básquet consiguió este domingo su clasificación al Mundial de Qatar 2027 tras vencer con autoridad a Canadá por 85-68 en Zárate. Una de las grandes figuras de la jornada fue Nicolás Laprovíttola, quien expresó su satisfacción por el objetivo alcanzado y puso en valor el compromiso de sus compañeros.

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El base, que llegó a esta ventana FIBA atravesando uno de sus mejores momentos deportivos, fue el máximo anotador del conjunto dirigido por Pablo Prigioni junto a Gonzalo Corbalán, ambos con 15 puntos, seguidos por Nicolás Brussino, con 12.

Laprovíttola tuvo un papel determinante durante el tercer cuarto, cuando convirtió ocho puntos consecutivos que le permitieron a la Albiceleste ampliar la diferencia y encaminar una victoria que aseguró su regreso a la máxima cita mundialista.

El jugador destacó la personalidad que mostró el equipo durante los dos compromisos de esta ventana, en los que consiguió sendas victorias frente a Bahamas y Canadá.

“No podíamos jugar de otra manera, podíamos ganar o perder, pero no nos importó quién teníamos delante. Bahamas con pocos jugadores, mal organizado, pero no nos importó. Jugamos a lo nuestro, tenemos identidad, compromiso y trabajo”, expresó.

El base también se refirió al significado de volver a disputar una Copa del Mundo, luego de la ausencia argentina en la edición de 2023.

“Costó, hubo que esperar, pero va a valer la pena. Hay que disfrutar mucho este momento, hay que valorar mucho el esfuerzo de los chicos, todo lo que ponen”, manifestó.

En ese sentido, Laprovíttola resaltó la predisposición de cada uno de los integrantes del plantel, independientemente del protagonismo que tengan dentro de la cancha.

“Vienen acá a trabajar, no les importa el rol, saben el significado de la Selección Argentina. Nosotros tenemos que mantener eso, no negociar y jugar siempre como Argentina quiere jugar”, concluyó.

Con la clasificación asegurada y dos encuentros todavía por disputar en las Eliminatorias FIBA, Argentina volverá a participar de un Mundial después de ocho años. Su última experiencia fue en China 2019, donde consiguió el subcampeonato con Laprovíttola como uno de los integrantes de aquel plantel.