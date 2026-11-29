El presidente del Gobierno español lamentó el resultado de las elecciones, felicitó a Alberto Núñez Feijóo por su victoria y anticipó que el PSOE liderará la oposición en defensa de los derechos sociales.

Hoy 20:27

Pedro Sánchez reconoció este domingo la derrota del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones generales, luego de que el Partido Popular (PP) y Vox consiguieran, en conjunto, superar la mayoría absoluta necesaria para formar un nuevo Gobierno.

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Desde la sede socialista en Madrid, el mandatario lamentó los resultados y agradeció el acompañamiento de los millones de ciudadanos que respaldaron su candidatura, así como el trabajo de la militancia durante la campaña electoral.

“Es una noche triste para nuestro país, pero me gustaría reivindicar la esperanza porque el pulso que nosotros libramos por la justicia social no termina nunca. No es que ganemos o perdamos, es que a veces se va ganando y otras veces se va perdiendo”, expresó Sánchez.

El dirigente socialista reconoció que el resultado no fue el esperado, aunque destacó que su partido logró resistir en medio de una coyuntura internacional adversa.

“Desafortunadamente el bloque progresista no ha sido lo suficientemente fuerte para superar la suma de la derecha y la ultraderecha y es nuestro deber democrático reconocerlo”, sostuvo.