Las tareas se desarrollarán de lunes a viernes en distintos barrios de la Capital, con el objetivo de combatir mosquitos y otros insectos. Desde la Dirección de Calidad de Vida detallaron los sectores donde se realizarán los operativos cada día.

Hoy 20:08

La Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero, a través de la Dirección de Calidad de Vida, comunicó su cronograma de fumigaciones contra mosquitos y otros insectos, para esta semana.

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Este lunes se trabajará en los barrios Almirante Brown (Jerarquizado Municipal, 100 Viv. Ampl. Duplex), Islas Malvinas, Jardín, Los Flores (sectores 40,50,200 Viv. Duplex Por V. Alcorta, Virgen De Guadalupe), La Costa (sector 300 Y 450 Viv.), Independencia (sectores Ulluas, Telefonicos) y Parque del Río I, II y III.

El martes las pulverizaciones se realizarán en los barrios Cabildo (Ciudad del Niño), Belgrano (Palomar), 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles será el turno de los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Aeropuerto, Lomas del Golf, Parque Aguirre, San Francisco y Juan XXIII.

El jueves las fumigaciones serán en los barrios Borges y Huaico Hondo (Smsector Tarapaya y Villa Tranquila).

El viernes las tareas se localizarán en los barrios General Paz (Dr. Rene Favaloro), Belén (Santa Teresita), John Kennedy, Autonomia, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.