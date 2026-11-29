El equipo dirigido por Pablo Prigioni se impuso por 85 a 68 en el Espacio DAM de Zárate y sacó boleto hacia el Mundial 2027.

Hoy 20:15

La Selección Argentina de Básquet consiguió su principal objetivo del año al derrotar este domingo por 85-68 a Canadá, en el Polideportivo Diego Armando Maradona de Zárate, por la quinta ventana de las Eliminatorias FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027.

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El equipo conducido por Pablo Prigioni impuso condiciones desde el comienzo y cerró el primer cuarto con una ventaja de 25-11. Los norteamericanos reaccionaron en el segundo período y redujeron la diferencia, aunque el seleccionado nacional llegó al descanso arriba por 41-35.

Argentina volvió a mostrar su mejor versión en el tercer parcial, con una sólida actuación defensiva y una gran eficacia ofensiva que le permitió establecer un contundente 27-11 para encaminar la victoria.

Nicolás Laprovittola y Gonzalo Corbalán, ambos con 15 puntos, fueron los máximos anotadores del conjunto albiceleste.

El seleccionado nacional consiguió la clasificación pese a las importantes ausencias de figuras como Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro, quienes no pudieron participar de esta ventana por diferentes lesiones.

Con las victorias ante Bahamas (102-65) y Canadá, Argentina cerró de manera ideal su última presentación del año y aseguró su regreso a una Copa del Mundo, luego de no haber conseguido el boleto para la edición de 2023.

La Albiceleste completará su participación en las Eliminatorias frente a Puerto Rico, el 28 de febrero, y Bahamas, el 1 de marzo de 2027, ambos compromisos en condición de visitante.

El Mundial de Básquet de Qatar 2027 contará con la participación de 32 selecciones y se desarrollará entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre.