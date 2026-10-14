De qué murió Jorge “Locomotora” Castro: el resultado preliminar de la autopsia

El exboxeador de 59 años sufrió una descompensación mientras se encontraba en un bingo de Morón junto a su hija y una expareja. El informe preliminar determinó que padeció un edema agudo de pulmón como consecuencia de una falla cardíaca.

Hoy 20:02

La muerte de Jorge “Locomotora” Castro conmocionó al mundo del deporte argentino. En las últimas horas se conocieron los resultados preliminares de la autopsia, que permitieron establecer la causa médica de su fallecimiento, ocurrido este miércoles tras una descompensación en un bingo de la localidad bonaerense de Morón.

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Según el informe preliminar, el histórico boxeador sufrió un edema agudo de pulmón como consecuencia de una falla cardíaca. Además, los estudios forenses indicaron que no presentaba lesiones y que se trató de una muerte no traumática.

El excampeón mundial tenía 59 años y padecía diabetes. Su fallecimiento ocurrió mientras compartía una salida con su hija Quimey Castro y una expareja.

El dolor en el pecho y los últimos minutos de Castro

De acuerdo con el relato de su hija, el episodio se desencadenó en pocos minutos. Castro había ido al baño y, cuando regresó, comenzó a manifestar molestias en el pecho que rápidamente se intensificaron.

“Me duele el pecho, me duele el pecho. Me duele mucho, hija”, recordó Quimey sobre las palabras de su padre antes de que su estado se agravara.

La joven contó que inicialmente relacionó el malestar con el hábito de fumar de su padre. Sin embargo, al advertir que el dolor persistía, la situación requirió asistencia del personal del establecimiento.

Según su testimonio, Castro fue trasladado a una oficina apartada, donde recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 20 minutos. Pese a los intentos por reanimarlo, los profesionales constataron que no presentaba signos vitales. El exboxeador no llegó a ser trasladado a un hospital.

La familia habló de una muerte natural

Tras conocerse el fallecimiento, Quimey explicó que su padre era diabético e insulinodependiente y sostuvo que la muerte se produjo por causas naturales.

La hija del exboxeador también descartó demoras en la respuesta de los servicios de emergencia. Según explicó, Castro se había negado a utilizar una silla de ruedas y caminó hasta la oficina donde finalmente recibió asistencia.

La familia pidió respeto para atravesar el duelo en la intimidad. Quimey decidió contar lo ocurrido para reconstruir los momentos previos a la muerte de su padre y llevar tranquilidad sobre las circunstancias del episodio.

La noticia generó una profunda conmoción entre quienes acompañaron la trayectoria del excampeón, una de las figuras más reconocidas del boxeo argentino.

Castro alcanzó la cima de su carrera en 1994, cuando conquistó el título mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Su victoria por nocaut ante el estadounidense John David Jackson, en una recordada pelea disputada en México, quedó entre los momentos más emblemáticos de su trayectoria deportiva.