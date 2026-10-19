El Banco Central superó los USD 1.000 millones en compras durante octubre y busca fortalecer las reservas

La entidad monetaria adquirió otros 18 millones de dólares este lunes y acumula USD 15.569 millones en lo que va de 2026.

Hoy 17:43

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuó este lunes con su estrategia de acumulación de divisas y concretó una nueva compra de USD 18 millones, con lo que superó la barrera de los USD 1.000 millones adquiridos durante octubre.

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De acuerdo con los datos difundidos por la autoridad monetaria, las compras alcanzaron los USD 1.001 millones en lo que va del mes, mientras que desde enero de 2026, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario, el organismo que conduce Santiago Bausili incorporó un total de USD 15.569 millones.

Esta cifra supera en más de un 50% el objetivo anual de USD 10.000 millones establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese contexto, el Gobierno nacional proyecta que las adquisiciones podrían acercarse a los USD 20.000 millones antes de finalizar el año.

Octubre muestra una fuerte recuperación en la compra de dólares

La actividad del Banco Central registró una importante aceleración durante las últimas semanas, luego de un septiembre caracterizado por un menor ritmo de acumulación.

Durante la semana pasada, la entidad adquirió USD 642 millones, alcanzando su mejor resultado semanal desde mediados de julio.

El contraste con los meses anteriores es significativo: en septiembre, el BCRA había comprado USD 473 millones, mientras que en agosto las adquisiciones habían alcanzado los USD 768 millones.

El incremento de la oferta de divisas estuvo impulsado, entre otros factores, por las liquidaciones del sector agroexportador, que superaron los USD 22.000 millones durante el año, y por el desempeño de las exportaciones energéticas.

A esto se sumaron las colocaciones de deuda externa realizadas por provincias y empresas argentinas, que contribuyeron a incrementar la disponibilidad de dólares en el mercado cambiario.

Las reservas internacionales superan los USD 50.000 millones

Pese a las compras realizadas durante la jornada, las reservas internacionales brutas del Banco Central cerraron este lunes en USD 50.152 millones, lo que representó una caída diaria de USD 84 millones.

Esta diferencia se explica porque el nivel de reservas no depende exclusivamente de las operaciones de compra y venta de dólares, sino también de los pagos de obligaciones financieras, los movimientos de otros activos y las variaciones de sus cotizaciones.

De esta manera, las adquisiciones de divisas no necesariamente se traducen en un incremento equivalente de las reservas internacionales.

El Gobierno busca ampliar su capacidad de respuesta ante posibles tensiones cambiarias

La acumulación de dólares forma parte de la estrategia económica impulsada por el presidente Javier Milei, con el objetivo de fortalecer la posición financiera del Banco Central y contar con herramientas para enfrentar eventuales episodios de volatilidad cambiaria.

Durante su participación en el evento Argentina Week París, el mandatario aseguró que el Gobierno podría disponer de una capacidad de respuesta de hasta USD 75.000 millones.

Según la explicación oficial, ese monto contempla distintas fuentes de financiamiento y herramientas financieras, entre ellas compras de reservas, posibles acuerdos de intercambio de monedas con Estados Unidos y China, y operaciones vinculadas al mercado de futuros.

Sin embargo, no todos esos recursos representan dólares de libre disponibilidad inmediata, ya que algunos dependen de acuerdos específicos, condiciones operativas y restricciones relacionadas con el programa vigente con el FMI.

En este escenario, el Banco Central continuará con su política de adquisición de divisas, mientras el Gobierno busca sostener el esquema de bandas cambiarias, recomponer las reservas y afrontar los próximos compromisos de deuda.

La evolución del mercado cambiario durante los últimos meses de 2026 será determinante para establecer si la autoridad monetaria consigue alcanzar la meta de compras proyectada para fin de año.