La intendente Fuentes habilitó la remodelación integral del Camping “Las Casuarinas”

El renovado predio del Parque Aguirre incorpora piscinas, quinchos, una zona de acampe, un salón climatizado y nuevos espacios deportivos y recreativos destinados a vecinos y turistas.

Hoy 21:15

La intendente, Ing. Norma Fuentes, en compañía del secretario de Deportes de la Provincia, Carlos Dapello, y el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, dejó inaugurada la obra de remodelación integral del Camping Las Casuarinas en el Parque Aguirre.

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La habilitación del camping también tuvo un importante acompañamiento de vecinos.

La Ing. Fuentes destacó que el lugar está pensado para que tanto turistas como vecinos puedan disfrutar de las piletas, del acampe o visitar con motorhome, como también poder compartir en los asadores, en los juegos infantiles, pistas de ejercicios y canchas de basquet 3 x 3.

“Nosotros pensamos en lo colectivo, porque es la manera de construir una sociedad mucho más justa y más igualitaria. Esto es Santiago del Estero, es la mirada que tenemos desde la gestión, acompañada siempre, en su momento por el ex gobernador Gerardo Zamora y hoy por el gobernador Elías Suárez”, remarcó.

La jefa comunal puso de relieve también que “Santiago no se detiene, sigue pensando como va a hacer para seguir trabajando con responsabilidad y compromiso”.

La intendente destacó que en la ciudad se construyeron espacios públicos con equipamiento de calidad para todos. “Es la mirada que tenemos, un estado al servicio de los vecinos”, expresó la Ing. Fuentes.

Por su parte, Dapello transmitió el saludo del gobernador Suárez y felicitó a la municipalidad por “ésta maravillosa remodelación integral que también viene a formar parte de un corredor deportivo de elite, desde el hipódromo hasta la Solís con infraestructura que embellece la ciudad”.

“Su legado Intendente es muy importante al igual que el del senador Zamora porque han dotado de lugares trascendentales no solo para los santiagueños sino para los que nos visitan”, agregó.

También acompañaron a la intendente, el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán, funcionarios del gabinete municipal, concejales y vecinos, entre otros.

La remodelación del camping, incluyó la construcción de un acceso destinado al control, la seguridad y la administración, también de baños, vestuarios y un sector de piscinas cercadas, una infantil con juegos de agua y otra de mayor profundidad.

Además cuenta, con una amplia zona de acampe, estacionamiento, 10 quinchos totalmente equipados, con asadores y áreas de preparación y lavado, para favorecer las reuniones familiares y sociales.

En el predio, también se habilitó un salón climatizado con capacidad para 80 personas, cocina y depósito, espacios destinados a la actividad física y la recreación, canchas de básquet 3x3, una plaza saludable con aparatos de gimnasia, juegos infantiles con superficie de caucho y playones para actividades lúdicas.