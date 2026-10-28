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Policiales

“Duki” fue detenido tras un presunto intento de robo en una vivienda del barrio Autonomía

El hecho ocurrió durante la noche de este miércoles, en calle Luis Pintos al 200. El sospechoso fue interceptado por efectivos policiales, que rodearon el lugar y lograron detenerlo.

28/10/2026

Un procedimiento policial se registró durante la noche de este miércoles en el barrio Autonomía, en la ciudad de Santiago del Estero, donde un hombre fue reducido y detenido tras un presunto intento de robo en una vivienda.

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El episodio ocurrió en un inmueble ubicado sobre calle Luis Pintos al 200, cuyo propietario cuenta con un taller de electricidad del automotor.

El sospechoso fue identificado como Luis Lescano, conocido con el alias de "Duki", domiciliado en el barrio Santa Rosa, quien habría intentado ingresar a la propiedad con aparentes intenciones de robo.

Ante esta situación, efectivos policiales desplegaron un operativo en el sector y rodearon el inmueble, con el objetivo de impedir que el sospechoso escapara.

Finalmente, los uniformados lograron reducir y detener a Lescano, poniendo fin al episodio.

El procedimiento generó movimiento policial en la zona durante la noche del miércoles. Las actuaciones correspondientes permitirán establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho y determinar la situación judicial del detenido.

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