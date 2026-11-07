Quimsa quiere extender su gran momento recibiendo a Instituto en el estadio Ciudad

La Fusión, líder de la Liga Nacional con siete victorias consecutivas, recibirá este domingo al conjunto cordobés desde las 20.30.

Hoy 08:00

Quimsa afrontará este domingo un nuevo desafío en la Liga Nacional de Básquet, cuando reciba a Instituto de Córdoba desde las 20.30 en el Estadio Ciudad, con el objetivo de defender su invicto y mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

El equipo dirigido por Lucas Victoriano atraviesa un gran presente, con siete victorias en siete presentaciones, y llega entonado después de superar cómodamente a Lanús por 88-71 como local.

Del otro lado estará Instituto, que ocupa el quinto puesto con cuatro triunfos en seis encuentros y buscará frenar la racha perfecta del conjunto santiagueño.

En la previa, el pivote Tayavek Gallizzi destacó el buen momento del equipo, aunque reconoció que todavía existen aspectos por mejorar.

“Estamos contentos por el triunfo ante Lanús, pero no conformes porque en algunos cuartos no cumplimos con la meta defensiva. Estamos en camino de ser el equipo que buscamos, tenemos que estar más finos en algunos aspectos”, expresó.

En el plano individual, Facundo Rutenberg y Matías Solanas lideran el goleo de la Fusión con un promedio de 12 puntos por partido, seguidos por Tyren Johnson (10,6) y Nicolás Copello (10,1).

Por el lado cordobés, las principales referencias ofensivas son Juan Pablo Corbalán, con 13,3 puntos por encuentro, y Gastón Whelan, con 12,3.

El encuentro contará con el arbitraje de Fernando Sampietro, Roberto Smith y Maximiliano Cáceres. Las entradas podrán adquirirse en las instalaciones del club o mediante la plataforma Básquet ID.

Con el respaldo de su público, Quimsa buscará sumar su octava victoria consecutiva y ratificar su liderazgo ante uno de los rivales más exigentes de la competencia.