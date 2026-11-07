Atlético de Madrid y Barcelona protagonizan un partidazo por la cima de LaLiga: hora, TV y formaciones

El equipo de Diego Simeone recibirá este domingo al conjunto de Hansi Flick en un duelo clave por el liderazgo del campeonato español. Julián Álvarez y Giuliano Simeone buscarán acercar al Colchonero a la punta.

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Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentarán este domingo, desde las 17 (hora argentina), en el estadio Riyadh Air Metropolitano, por la 12ª fecha de LaLiga, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

El equipo dirigido por Diego Simeone llega como escolta con 28 puntos, apenas dos menos que el conjunto catalán, que lidera el campeonato con 30 unidades. Una victoria le permitiría al Colchonero superar a su rival y alcanzar la cima de la tabla.

El Atlético atraviesa un gran presente, con siete triunfos consecutivos en el torneo español. En su última presentación venció 2-0 a Levante, con goles de Alejandro Grimaldo y Giuliano Simeone, y buscará extender su racha con Julián Álvarez como una de sus principales figuras.

Por su parte, Barcelona llega después de golear 6-1 a Deportivo Alavés y acumula diez victorias en once partidos. El equipo de Hansi Flick cuenta con un ataque demoledor, que convirtió 46 goles en lo que va del campeonato.

Las probables formaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand; Álex Baena; Kang-in Lee y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Barcelona: Joan García; Brian Farinas Pérez, Pau Cubarsí, Frenkie de Jong, João Cancelo; Pedri, Rodri Hernández, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Karim Adeyemi. DT: Hansi Flick.

El encuentro comenzará a las 17 (hora argentina), contará con el arbitraje de Javier Alberola Rojas y será transmitido en vivo por ESPN.

Con apenas dos puntos de diferencia entre ambos, Atlético de Madrid y Barcelona disputarán un duelo que puede cambiar al líder de LaLiga.