El mandatario encabezó la inauguración de los complejos habitacionales en la ciudad Capital y anunció que entre febrero y marzo del próximo año se entregarán más de mil viviendas. También destacó la continuidad de las obras financiadas con fondos provinciales.

Hoy 20:43

El gobernador Elías Suárez encabezó este jueves por la tarde el acto de inauguración y entrega simultánea de 510 viviendas correspondientes a los barrios Parque del Río II, Almirante Brown y Villa del Carmen de la ciudad Capital, en el marco de la política habitacional que se impulsa a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

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Ante un gran marco de vecinos, Suárez destacó el esfuerzo de la gestión provincial para la ejecución de "techo y trabajo" como parte del crecimiento y el desarrollo de los pueblos y ese compromiso no puede esperar.

El mandatario santiagueño resaltó que la entrega de estas unidades habitacionales forma parte de ejes fundamentales del Gobierno de Santiago del Estero, trazados desde la gestión del ex gobernador y actual senador Gerardo Zamora, como la generación de empleo genuino mediante la concreción de obras que dignifiquen a las familias con un techo digno, con todos los servicios esenciales; además de garantizar seguridad, educación y salud.

Posteriormente recordó que el año pasado la provincia se tuvo que hacerse cargo de la ejecución de 3.570 viviendas que debían terminarse con fondos propios. Agregó: “Hoy estamos concretando esta primera entrega, en esta primera etapa de 510 viviendas, que se hace posible por el esfuerzo del pueblo santiagueño y de una gestión ordenada presupuestariamente”.

En esa línea, anunció: “En febrero o marzo del próximo año estaremos entregando más de mil viviendas a las familias que hoy están esperando cumplir ese sueño”.

A su vez, recordó que el pasado 26 de octubre se anunció la puesta en marcha de un plan de 1.500 viviendas más, con fondos propios, para concretar el sueño de las familias y para que los trabajadores de la construcción tengan trabajo.

En relación con la salud, dijo que es un derecho del pueblo y que se seguirán desarrollando esquemas que la pongan al alcance de todos los vecinos. Respecto a la seguridad, afirmó que es un desafío prevenir el delito y que para ello se hace un trabaja de forma intensiva en la capacitación y equipamiento de la Policía de la provincia.

Al finalizar, el gobernador ratificó con firmeza que el objetivo común para todos los santiagueños es “crecer, desarrollarse y disponer de los servicios esenciales, un techo digno y del trabajo”, para lo cual la gestión provincial trabaja todos los días.

El gobernador estuvo acompañado durante el acto por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; el ministro de Obras Públicas, Aldo Hild; el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín; el presidente del IPVU, Augusto Du Bois; la secretaria Técnica de Relaciones Públicas e Institucionales del IPVU, Sara Ayuch, y el intendente de la Capital, Mario Benavente.

En principio, el corte de cintas se hizo en el acceso al Parque del Río II donde se entregaron departamentos correspondientes a los sectores 1 y 2 del complejo, totalmente equipados con cocina, calefón, muebles bajo mesada, alacenas y placares.

Todos los complejos habitacionales disponen de servicios esenciales como agua potable, cloacas, gas natural y electricidad, además de infraestructura urbana que incluye cordón cuneta, alumbrado público, veredas peatonales y espacios de circulación.

Durante el recorrido, se realizó la plantación de una especie arbórea en el marco del programa de forestación Plantando Futuro.

Luego en la ceremonia central, se otorgaron en forma simbólica las carpetas de adjudicación a 11 familias.