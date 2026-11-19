El siniestro fatal ocurrió el martes por la noche, cuando la víctima perdió el control de su motocicleta y cayó sobre la calzada. Fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde falleció este jueves a causa de las graves lesiones sufridas.

Hoy 13:17

Un joven motociclista, identificado como Emanuel Santiago Gerez, murió este jueves por la mañana en el Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde permanecía internado tras sufrir graves lesiones en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Siglo XX.

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El fallecimiento se produjo alrededor de las 6.30 de la mañana, como consecuencia de una falla multiorgánica y un edema cerebral secundario, según informaron fuentes vinculadas a la investigación.

El hecho se había registrado el pasado martes 17, cerca de las 21.30, en la intersección de avenida Lugones y calle Bernardo Houssay, cuando el joven circulaba a bordo de una motocicleta Gilera Smash 110 cc.

De acuerdo con las actuaciones policiales, por causas que se investigan, Gerez perdió el control del rodado, impactó contra el cordón cuneta y cayó pesadamente sobre la calzada, sufriendo heridas de gravedad.

Ante esta situación, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde recibió atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su fallecimiento en la mañana de este jueves.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 51, quienes realizaron las primeras actuaciones para establecer las circunstancias del accidente.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Luciana Jacobo, quien inicialmente había ordenado la confección del acta de constatación, el examen médico y el correspondiente test de alcoholemia.

Tras conocerse el deceso, la representante del Ministerio Público Fiscal dispuso que se entreviste al profesional médico que atendió al joven y dio intervención a la médica de Policía para continuar con las pericias de rigor y los trámites correspondientes para la entrega del cuerpo a sus familiares.