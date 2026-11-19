Una delegación del organismo sudamericano se presentó este jueves por la mañana en el hotel del Xeneize en Barranquilla. Los futbolistas fueron elegidos mediante un sorteo y el procedimiento alteró el descanso previsto por Rodolfo Arruabarrena.

Hoy 13:06

Boca Juniors vivió una mañana inesperada en Barranquilla, donde se prepara para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Una delegación de la Conmebol se presentó por sorpresa en el hotel donde se encuentra alojado el plantel y realizó un control antidoping a 23 de los 33 futbolistas que viajaron a Colombia.

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El procedimiento se llevó a cabo este jueves, alrededor de las 8 de la mañana, cuando buena parte de los jugadores todavía descansaba. Los representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol llegaron al establecimiento y pusieron en marcha el protocolo de recolección de muestras.

Los 23 jugadores fueron seleccionados mediante un sorteo, en el marco de un control de rutina que también se realizará al plantel de Atlético Mineiro, siguiendo los procedimientos habituales en las finales internacionales organizadas por Conmebol.

El control alteró los planes de Arruabarrena

La visita inesperada obligó a modificar parcialmente la planificación que había establecido el entrenador Rodolfo Arruabarrena para el primer día completo de Boca en territorio colombiano.

El Vasco tenía previsto que sus dirigidos descansaran durante la mañana, teniendo en cuenta el viaje realizado el miércoles y que el primer entrenamiento en Barranquilla estaba programado para las 17.30, el mismo horario en el que se disputará la final del sábado.

Sin embargo, el operativo antidoping interrumpió el descanso de los futbolistas seleccionados, aunque no generó mayores inconvenientes dentro de la delegación.

El procedimiento forma parte de los controles habituales de la organización y no responde a ninguna sospecha particular sobre los jugadores de Boca.

Boca llegó con el plantel prácticamente completo

Más allá del episodio, en el cuerpo técnico existe tranquilidad por el estado físico de los futbolistas que viajaron a Colombia.

Después de las preocupaciones que habían generado Lautaro Blanco y Milton Delgado, ambos evolucionaron favorablemente y están a disposición del entrenador para la definición continental.

De esta manera, Arruabarrena tendrá los últimos dos entrenamientos para terminar de definir la formación titular, con buena parte del equipo prácticamente confirmada.

Una de las principales incógnitas está relacionada con el sector ofensivo, donde Tomás Aranda aparece con ventaja sobre Alan Velasco para integrar el ataque junto a Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

El juvenil sorprendió al cuerpo técnico por su evolución física y su rendimiento futbolístico, factores que lo posicionan como uno de los principales candidatos para estar desde el arranque.

Cuenta regresiva para la final ante Atlético Mineiro

Boca llegó a Barranquilla durante la noche del miércoles con una delegación de 33 futbolistas, que se encuentra alojada en el Hotel Estelar Alto Prado.

El Xeneize afrontará la definición de la Copa Sudamericana 2026 con la ilusión de volver a conquistar un título internacional después de 18 años y sumar su tercera consagración en el certamen, tras los campeonatos obtenidos en 2004 y 2005.

Mientras tanto, el plantel continuará con los entrenamientos previstos en Colombia, buscando llegar en las mejores condiciones al encuentro decisivo frente a Atlético Mineiro.

Con el control antidoping ya realizado, Boca mantiene su concentración en el gran objetivo del sábado: levantar nuevamente un trofeo internacional.