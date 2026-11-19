Un vehículo cayó desde una altura aproximada de 20 metros en el Campo Ferial Chuquiago Marka, en La Paz (Bolivia).

Hoy 12:44

Un vehículo cero kilómetros cayó aproximadamente 20 metros mientras era ingresado con una grúa al campo ferial Chuquiago Marka, en la ciudad de La Paz.

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El accidente dejó herido al conductor, quien quedó atrapado en el interior del motorizado y tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos.

El vehículo era trasladado al segundo piso del recinto ferial para ser exhibido en la feria automotriz "5 días sobre ruedas", cuando ocurrió la caída.

Imágenes difundidas del hecho muestran el momento en que los bomberos lograron sacar al conductor del automóvil. Según los primeros datos, el hombre recibió golpes y fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del accidente.