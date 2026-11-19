La medida fue dispuesta por el juez de Control y Garantías de Las Termas, Dr. Silvio Sálice. Ordenó el allanamiento su casa en la localidad de Vinará.

Hoy 09:40

La Justicia de Control y Garantías de Las Termas ordenó la detención de un efectivo de la policía por el millonario robo perpetrado en el quiosco "Aries", tras establecerse que el sospechoso actuó encapuchado.

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El dramático caso, que expone el grave accionar del "guardián del orden" comenzó a ser investigado cuando José Agustín Ovejero (67) propietario del comercio, denunció que descansaba en su vivienda ubicada en la parte posterior del local, cuando fue víctima de un asalto.

Siempre según la investigación judicial a cargo del fiscal Rafael Zanni, el comerciante escuchó un fuerte estruendo proveniente del interior del negocio y salió rápidamente para verificar qué ocurría en plena noche.

Al llegar, constató que un hombre encapuchado había destrozado el vidrio de la puerta de ingreso arrojando una piedra de considerable tamaño para abrirse paso. El intruso ya había guardado elementos sustraídos en una bolsa plástica mediana y, al notar la presencia del dueño, escapó en una motocicleta roja por calle Mariano Moreno.

Tras perder de vista al ladrón a los pocos metros, el comerciante revisó la caja donde guardaba la recaudación diaria y advirtió el faltante de todo el dinero facturado. El botín en efectivo superaba los dos millones de pesos, un golpe devastador para el trabajador.

Trascendió que la suma total con la que se fue del local el delincuente era mayor a los $6.000.000.

El análisis de secuencias fílmicas fue clave para la investigación ya que permitió observar la llegada al lugar de un sujeto alto y de contextura delgada, con el rostro cubierto, en un motovehículo tipo 110 rojo.

A partir de otras grabaciones analizadas por los investigadores, se logró identificar como presunto autor a un funcionario policial: el agente Luis Valor, numerario de la UTM del DSC N° 6 de Las Termas de Río Hondo.

Ante las pruebas reunidas, el fiscal solicitó medidas urgentes al juez Silvio Sálice, para avanzar contra el efectivo acusado. El magistrado dispuso el allanamiento y registro domiciliario de una vivienda ubicada en la localidad de Vinará, departamento Río Hondo, donde reside el imputado.

También se ordenó el secuestro de dinero, una motocicleta Honda New Wave roja sin espejos y con llantas a rayos, además de prendas de vestir, junto con armas de fuego y elementos de interés.

Finalmente, el juez ordenó la inmediata detención de Luis Valor en el domicilio allanado o en la vía pública en caso de resultado positivo, por supuesto robo simple.



Allanamiento y detención



El procedimiento se realizó bajo un estricto hermetismo alrededor de las 14 horas del miércoles a cargo de personal de Robo y Hurto.

Estos procedieron al allanamiento del domicilio del funcionario, ubicado en Ruta Prov. 93 de la localidad de Vinará, lugar donde procedió a la detención del mismo y así también lo hizo personal de Criminalística para realizar trabajos de rigor, los cuales procedieron al secuestro de:

la suma $1.356.000

ropa

un motovehiculo