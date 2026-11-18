Tras regresar de su gira por Sudamérica, el Pontífice encabezó una multitudinaria audiencia en el Vaticano y destacó el cariño recibido de los argentinos. También reivindicó el legado del papa Francisco y pidió escuchar a las víctimas de abusos dentro de la Iglesia.

Hoy 19:12

El papa León XIV volvió a encontrarse este miércoles 18 de noviembre con miles de fieles en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, apenas un día después de finalizar su extensa gira por Sudamérica. Durante la tradicional Audiencia General, el Pontífice dedicó buena parte de su mensaje a recordar su paso por Argentina, Uruguay y Perú, y destacó especialmente el afecto que recibió durante su visita al país.

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Ante una multitud que lo recibió con aplausos, el Santo Padre hizo un balance de su primer recorrido apostólico por la región y expresó su satisfacción por las muestras de cariño de los argentinos. Además, recordó que uno de los motivos que lo impulsaron a visitar el país fue su vínculo con el legado de Francisco, su antecesor en la conducción de la Iglesia católica.

León XIV explicó que deseaba conocer de cerca al pueblo argentino, al que Francisco había dedicado gran parte de su vida pastoral. En ese sentido, valoró la participación de los fieles durante las celebraciones religiosas y destacó el compromiso de las comunidades que lo acompañaron a lo largo de su visita.

“En Argentina experimenté la participación entusiasta y coral del pueblo santo de Dios”, expresó el Pontífice, quien aseguró que nunca olvidará las muestras de afecto recibidas. También recordó que durante su paso por el país “animé el compromiso por la construcción de una sociedad justa y solidaria”, de acuerdo con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

El Papa también recuperó uno de los mensajes centrales del pontificado de Francisco: la necesidad de construir una Iglesia cercana a las personas, capaz de recibir a todos sin distinciones y de acompañar especialmente a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. En ese marco, insistió en la importancia de fortalecer la unidad, respetar las diferencias y promover la solidaridad.

Durante su intervención, León XIV también repasó las experiencias vividas en Uruguay y Perú. Sobre el primero de esos países destacó la cálida recepción de los fieles y la importancia de mantener viva la fe. En tanto, al recordar su paso por Perú, donde trabajó durante varios años como misionero y obispo, manifestó una emoción especial por su regreso a Chiclayo y el reencuentro con las comunidades que marcaron su trayectoria religiosa.

Un mensaje sobre las víctimas de abusos

Más allá del balance de su viaje, el Pontífice dedicó un tramo de la audiencia a una problemática sensible para la Iglesia: los abusos sexuales contra menores y personas vulnerables.

En coincidencia con la Jornada Nacional de Oración por las Víctimas y Sobrevivientes de Abusos, promovida por la Conferencia Episcopal Italiana, León XIV remarcó que la comunidad cristiana debe comprometerse con la prevención, la escucha y el acompañamiento de quienes sufrieron estas situaciones.

El Papa sostuvo que es fundamental reconocer el daño provocado, escuchar a las víctimas y avanzar por caminos de verdad, justicia y reconstrucción. También señaló que la prevención y la lucha contra los abusos deben formar parte de la vida y el compromiso de toda la comunidad eclesial.

Finalmente, el Pontífice hizo referencia a la próxima Jornada Mundial de la Pesca, que se celebrará el 21 de noviembre, y expresó su preocupación por los trabajadores del sector afectados por conflictos bélicos, actos de piratería y las consecuencias del cambio climático.

De esta manera, León XIV retomó su agenda habitual en el Vaticano después de una intensa gira sudamericana, con un mensaje que combinó el agradecimiento por el cariño recibido, la reivindicación del legado de Francisco y un nuevo llamado a construir sociedades más solidarias, justas y comprometidas con los sectores más vulnerables.