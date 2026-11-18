La víctima recibió amenazas de personas que se hicieron pasar por empleados judiciales y le exigieron dinero bajo el argumento de que había intercambiado imágenes con una adolescente.

Hoy 06:55

Un hombre denunció haber sido víctima de una extorsión por más de un millón de pesos, luego de establecer contacto con una mujer a través de Facebook y recibir posteriormente amenazas de supuestos representantes de la Justicia.

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Según la denuncia presentada por su abogado, Ángel Sández, el episodio comenzó el 12 de octubre, cuando el hombre inició una conversación con una mujer mediante esa red social. Después de intercambiar mensajes, ambos habrían compartido fotografías y videos de contenido íntimo.

Unas dos horas después, recibió un llamado telefónico de un hombre que se identificó como Garay y aseguró trabajar en la Fiscalía N.º 3 de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén.

El interlocutor le manifestó que había intercambiado imágenes con una adolescente de 17 años y que existía una denuncia en su contra. Además, le advirtió que podía ser detenido si no pagaba una supuesta multa de $650.000.

Ante la amenaza, el santiagueño realizó una transferencia a una cuenta indicada por el desconocido. Sin embargo, las comunicaciones continuaron y comenzaron a exigirle nuevas sumas de dinero por supuestos gastos administrativos.

La presión aumentó cuando los interlocutores le aseguraron que la adolescente había intentado suicidarse como consecuencia de lo ocurrido. De acuerdo con la presentación judicial, la víctima recibió más de 30 mensajes y llamadas a través de WhatsApp.

Los extorsionadores también habrían utilizado una imagen editada con el formato de una portada del diario Clarín, en la que incorporaron una fotografía obtenida del perfil de Facebook del hombre y un título que lo vinculaba con un supuesto caso de abuso sexual contra una menor.

Finalmente, el damnificado bloqueó los contactos y dejó de realizar transferencias. Posteriormente, su abogado presentó la denuncia ante la fiscal Yésica Lucas, quien quedó a cargo de la investigación.

La causa busca establecer la identidad de los responsables y determinar el recorrido del dinero transferido. Los investigadores también deberán analizar las comunicaciones y los movimientos de las cuentas utilizadas para concretar la maniobra.