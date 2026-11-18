Los violentos incidentes ocurrieron en el barrio Cooperativa, donde un grupo de personas atacó en dos oportunidades un patrullero policial. Una subcomisario resultó herida, un hombre fue detenido y dos adolescentes terminaron demorados.

Hoy 00:11

Una tarde de extrema tensión se vivió este martes en la ciudad de Fernández, departamento Robles, donde una serie de violentos incidentes terminó con una subcomisario herida, un hombre detenido, dos adolescentes demorados y un patrullero dañado. Durante el procedimiento, la Policía también secuestró cuatro bombas molotov de fabricación casera.

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Los hechos se registraron en el barrio Cooperativa y comenzaron alrededor de las 17 horas, sobre calle Almirante Brown, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de dos sujetos que amenazaban a los transeúntes utilizando botellas y una cadena.

De acuerdo con la información policial, los individuos se encontraban aparentemente bajo los efectos de sustancias prohibidas y mantenían una actitud agresiva hacia las personas que circulaban por el sector.

Atacaron a pedradas un patrullero y destrozaron el parabrisas

Ante el llamado de los vecinos, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 35 y de la División Prevención acudieron al lugar para intervenir y restablecer el orden.

Sin embargo, cuando los uniformados intentaron dispersar a los sujetos, estos reaccionaron violentamente y comenzaron a arrojar botellas, piedras y cascotes contra el personal policial.

Uno de los proyectiles impactó directamente contra el parabrisas del móvil policial, provocando importantes daños materiales.

Frente a la agresión y con el objetivo de evitar personas heridas, los efectivos decidieron replegarse momentáneamente. Posteriormente, a partir de testimonios recabados en el lugar, los investigadores identificaron a los presuntos responsables como Marcos Martín Sosa, de 24 años, alias "Bara", y Juan More.

La situación fue informada a la fiscal de turno, Dra. Virginia Abrate, quien dispuso las medidas correspondientes y ordenó avanzar con la aprehensión de los sospechosos.

Regresaron para detenerlos y fueron atacados nuevamente

Alrededor de las 19.30 horas, un importante despliegue policial regresó al barrio Cooperativa para concretar las detenciones.

Del operativo participaron autoridades de la Departamental N° 8, efectivos de la Brigada de Investigaciones y personal de la Comisaría N° 13 de la Mujer y la Familia, además de otras dependencias policiales.

Al advertir la llegada de los patrulleros, Juan More logró escapar hacia una zona montuosa, mientras que Sosa habría intentado resistirse al procedimiento.

Según el informe policial, el joven forcejeó con los efectivos y arrojó ladrillos contra el móvil, provocando un nuevo impacto, esta vez sobre una de las puertas del vehículo.

Pese a la resistencia, los uniformados lograron reducirlo a pocos metros del lugar y concretaron su aprehensión.

Una subcomisario resultó herida durante el operativo

La tensión continuó cuando los efectivos iniciaron un rastrillaje por las inmediaciones para localizar al segundo sospechoso que había escapado.

En esas circunstancias, desde el frente de una vivienda, otros dos jóvenes comenzaron a lanzar piedras y ladrillos contra la comisión policial.

Uno de los cascotes impactó violentamente en la pierna derecha de la subcomisario Cuellar, quien cayó al suelo como consecuencia del fuerte golpe.

Ante esta nueva agresión, el personal policial intervino y consiguió reducir a ambos jóvenes, quienes fueron trasladados a la dependencia para su identificación.

Posteriormente, se constató que se trataba de dos adolescentes de 16 y 17 años, quienes quedaron demorados mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

La madre de uno de los sospechosos entregó cuatro bombas molotov caseras

En medio del procedimiento, se produjo otro hecho que llamó especialmente la atención de los investigadores.

La madre de Marcos Martín Sosa se presentó ante los efectivos y entregó voluntariamente una serie de elementos que, según manifestó, su hijo había ingresado a la vivienda y cuya procedencia no pudo justificar.

Entre los objetos entregados se encontraban una puerta blanca, una bacha doble y tres caños de PVC.

Sin embargo, el hallazgo más preocupante fue el de cuatro botellas de vidrio que contenían líquido inflamable y mechas confeccionadas con trapos, elementos compatibles con artefactos incendiarios caseros, conocidos como bombas molotov.

Los objetos fueron puestos a disposición de las autoridades para las correspondientes actuaciones e investigaciones.

Un detenido, dos menores entregados a sus padres y un prófugo

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la fiscal Virginia Abrate dispuso que Marcos Martín Sosa permanezca alojado en calidad de aprehendido, en el marco de una investigación por los delitos de daños, atentado y resistencia a la autoridad, y lesiones.

En cuanto a los dos adolescentes de 16 y 17 años, luego de acreditar sus identidades y completar las actuaciones correspondientes, fueron entregados a sus respectivos padres.

Mientras tanto, la Policía continúa con los rastrillajes para localizar a Juan More, quien logró escapar durante el operativo realizado en el barrio Cooperativa.

La investigación continúa bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, con el objetivo de esclarecer la secuencia de las agresiones, determinar la procedencia de los elementos secuestrados y establecer las responsabilidades correspondientes.