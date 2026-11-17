La capacitación reunió a veterinarios, productores y especialistas del sector equino para abordar la prevención de enfermedades, las buenas prácticas y las nuevas disposiciones sanitarias. Además, se anunció un convenio para fortalecer el trabajo profesional y las futuras capacitaciones.

Hoy 21:21

Con profesionales, veterinarios, productores y actores de la industria equina local y regional, se realizó este martes en el Hipódromo 27 de Abril una capacitación sobre sanidad, buenas prácticas y prevención de enfermedades.

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Esta actividad fue organizada con la participación del Ministerio de Producción de la provincia y contó con la presencia del director del hipódromo, Ariel Dib, y el presidente del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Santiago del Estero, Martín Kuhn.

Al dar la bienvenida, Dib anunció la firma de un convenio marco con el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios para profundizar el trabajo conjunto en carreras cuadreras, mejoras técnicas y capacitaciones dirigidas a profesionales, cuidadores y vareadores, destacando que esta charla es la primera de un ciclo que continuará durante el año.

Por su parte, Martín Kuhn remarcó la importancia de asumir con responsabilidad este convenio en áreas clave como la fiscalización de carreras cuadreras para garantizar más y mejor trabajo profesional en la provincia.

La jornada comenzó con la disertación de Lucas Iraola, CEO de Equus ID, quien expuso sobre las nuevas disposiciones del Senasa vinculadas a la libreta sanitaria equina digital y la implementación del microchip obligatorio a partir del próximo año, presentando herramientas de gestión destinadas a criadores y profesionales veterinarios.

Posteriormente, la médica veterinaria Inés Morikawa dictó la capacitación sobre el manual de buenas prácticas para equinos estabulados.

Además, celebró la posibilidad de intercambiar conocimientos en una provincia con tanta población equina y destacó que el manual elaborado junto a la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de la Nación busca llevar herramientas prácticas a las rutinas diarias del manejo integral del caballo.

El ciclo de conferencias concluyó con la exposición del Dr. Osvaldo Castañares, quien abordó un tema de vital importancia epidemiológica y de salud pública: La encefalomielitis equina, una zoonosis reemergente.