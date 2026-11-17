El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino se refirió en Santiago del Estero a las versiones sobre su continuidad, destacó la creación de una nueva categoría semiprofesional y realizó un balance de la temporada del fútbol argentino y santiagueño.

Hoy 20:23

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, se refirió en Santiago del Estero a distintos temas vinculados con la actualidad del fútbol nacional, entre ellos los rumores sobre su posible alejamiento de la entidad, la creación de un nuevo torneo para los clubes del interior y el balance deportivo de la temporada 2026.

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con las versiones que indican que podría dejar su cargo en la tesorería de la AFA a fines de este año. El dirigente rechazó esas especulaciones y aseguró que forman parte de una serie de rumores que circulan alrededor de la conducción del fútbol argentino.

"Es una nueva novela que estamos acostumbrados a convivir todos los días en nuestro país futbolero. Rumores sin sentido que buscan desactivar un proyecto global en AFA. Es una más de las tantas que tenemos que hacernos cargo para dejar de lado las versiones maliciosas, que son el común denominador cada semana", manifestó.

Cómo será el nuevo Torneo Argentino del Interior

Toviggino también brindó detalles sobre la creación del Torneo Argentino del Interior, una competencia que tiene previsto comenzar en abril de 2027 y que buscará ampliar las posibilidades de participación de instituciones de distintas provincias.

Según explicó, el certamen funcionará como una cuarta categoría semiprofesional para los clubes del interior, equiparada con la Primera C, y contará con ocho meses de competencia.

"Hay muchísimas expectativas por un nuevo certamen nacional semiprofesional, que será la cuarta categoría para el interior. Nivelada a comparación de la Primera C. Tendrá ocho meses de competencia", indicó.

Además, adelantó que habrá invitaciones para clubes con trayectoria y que se tendrán en cuenta tanto los antecedentes deportivos como la situación económica y financiera de las instituciones.

"Habrá invitación a clubes con historia, que necesitan una sentida y necesaria reestructuración, donde se seleccionará por méritos deportivos y fundamentalmente por la situación económica y financiera de las instituciones deportivas", explicó.

En ese sentido, sostuvo que el principal objetivo será generar nuevas oportunidades para los futbolistas del interior, favoreciendo su desarrollo y la posibilidad de competir durante una mayor cantidad de meses.

Su balance del fútbol argentino

En otro tramo de sus declaraciones, el presidente del Consejo Federal destacó la importancia social y deportiva de las competencias organizadas por la AFA, especialmente en las provincias.

"Pese a la situación económica que vive el país, el fútbol sigue siendo un enorme impacto social en cualquier punto estratégico de Argentina", expresó.

Como ejemplo, mencionó la participación de 246 clubes en el Torneo Regional Federal Amateur, competencia que reúne a instituciones de diferentes ligas del país.

"Es el certamen más federal con una enorme aceptación, tiene un ADN de mucha pasión cultural, representa una identidad colectiva y atrapa un tejido social en cualquier rincón del país", afirmó.

También destacó la identidad del Federal A y de la Primera Nacional, al considerar que ambas categorías representan una parte fundamental de la historia del ascenso argentino.

El dirigente sostuvo que la competitividad de los torneos permite que los clubes atraviesen situaciones deportivas muy diferentes de una temporada a otra, con ascensos, descensos y consagraciones que modifican el escenario nacional.

En esa línea, mencionó los títulos obtenidos por Platense, Independiente Rivadavia y Central Córdoba como ejemplos de los cambios que experimentó el fútbol argentino en los últimos años.

"El fútbol es impredecible, o alguien alguna vez pensó que Platense, Independiente Rivadavia y Central Córdoba podrían ser campeones en el país de los subcampeones del mundo. Hay que reconocer que se refundó el fútbol argentino y del interior fundamentalmente", sostuvo.

La situación de los clubes santiagueños

En su condición de presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol, Toviggino también realizó un balance de la temporada de los principales representantes provinciales en las competencias nacionales.

Destacó la permanencia de Central Córdoba en la Liga Profesional y de Mitre en la Primera Nacional, aunque lamentó el descenso de Güemes, que perdió su lugar en la segunda categoría.

Asimismo, resaltó el presente de Sarmiento de La Banda, que continúa compitiendo en las instancias decisivas del Torneo Federal A con el objetivo de conseguir el ascenso.

"Central Córdoba se mantiene en primera división, lo mismo que Mitre en la Primera Nacional y tuvimos que lamentar el descenso de Güemes. Sarmiento es protagonista en el Federal A", expresó.

Por otra parte, puso en valor el trabajo de la Federación Provincial de Fútbol, que cuenta con 10 ligas homologadas, y consideró que este proceso contribuye al fortalecimiento institucional y deportivo de los clubes.

Sin embargo, reconoció que todavía existen aspectos por mejorar y que los resultados negativos también deben servir como aprendizaje.

"Habrá que mejorar muchas cuestiones. El fútbol pasa facturas y las malas campañas dejan sus secuelas. También se aprende de las derrotas. Hay que volver a empezar y apostar a lo institucional para globalizar el momento del fútbol argentino", señaló.

Finalmente, Toviggino volvió a referirse a las versiones sobre su futuro en la conducción de la AFA y dejó una breve respuesta sobre su continuidad.

"Habrá que seguir esperando, mucho tiempo más", concluyó.