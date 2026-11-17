Durante las deliberaciones se abordó no sólo la formación de empleados y jueces, sino los nuevos entornos de trabajo, la utilización de la IA y la innovación.

Hoy 19:46

El Centro Único de Capacitación (CUC) del Poder Judicial de Santiago del Estero participó en el 30º Congreso Nacional de Capacitación Judicial, representado por las Dras. María Alejandra Soria Vildosola y Josefina Filippi, directora y coordinadora ejecutiva del organismo, respectivamente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Organizado por REFLEJAR, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.) y la Escuela de Capacitación Judicial de La Rioja, el encuentro reunió a representantes de Escuelas y Centros de Capacitación Judicial de todo el país.

Durante dos jornadas consecutivas, los asistentes reflexionaron e intercambiaron experiencias sobre los nuevos desafíos de la formación judicial. Bajo el eje “Bienestar judicial y nuevos desafíos de las escuelas judiciales”, se abordaron especialmente la importancia del bienestar de quienes integran el Poder Judicial, el liderazgo, el trabajo en equipo, la innovación y la transformación de las escuelas judiciales frente a los cambios tecnológicos y sociales.

En ese marco, se destacó que la capacitación judicial debe trascender los conocimientos técnicos y jurídicos, incorporando también valores, sensibilidad, habilidades para el trabajo colaborativo y herramientas que permitan afrontar los nuevos desafíos institucionales.

La participación del CUC reafirma el compromiso del Poder Judicial de Santiago del Estero con la formación permanente y la innovación, fortaleciendo vínculos con las distintas instituciones de capacitación judicial del país.

En definitiva, es un valioso espacio para seguir aprendiendo, compartiendo experiencias y construyendo juntos una Justicia más humana, cercana y preparada para los desafíos del futuro.